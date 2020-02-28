Havada karada korona tedbiri

Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dün düzenlediği basın toplantısı ile yeni tip korona virüsü kapsamında THY uçuşlarına yönelik alınan yeni tedbirleri açıkladı. Riskli görülen bölgelere yönelik mürettebat ve personele eğitimler verildiğini ve 250’den fazla uçağın dezenfekte edildiğini belirten Aycı, “Bugünden itibaren Nahçıvan uçuşlarımızı durdurduk. Seul seferlerimizi azaltmış bulunuyoruz. İran’dan da tahliyeler için gerekli koşullar ve koordinasyon sağlandığında, tahliye için ifâ edeceğimiz gerekli seferlerimiz olabilir” dedi. İtalya’da yaşanan gelişmeleri de yakından takip ettiklerini kaydeden Aycı, gerekirse Roma ve Milano uçuşlarında da sefer azaltılabileceğini hatta uçuşların durdurulabileceğini bildirdi.

BAKANLIKLA HAREKET ETTİK

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiğini hatırlatan İlker Aycı, bunun üzerine önce Çin’e ardından da İran’a olan uçuşları durdurduklarını söyledi. Aycı, Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağının Ankara’ya inmesiyle ilgili olarak, “Salı günü Tahran - İstanbul seferini yapan uçak, oradan tahliye için Türk vatandaşlarını alarak havalandı. Biz de Sağlık Bakanlığı ile temasa geçtik. Bakanlığımız gözetiminde bu vatandaşlarımız hastaneye alındı. Bundan sonra da dünyanın her tarafından Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getireceğiz” ifadelerini kullandı.

12 ÜLKE RİSK GRUBUNDA

İlker Aycı, dünyada nerede risk grubu artıyorsa ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüşerek çeşitli tedbirleri aldıklarını kaydetti. Alınan tedbirlerle ilgili olarak Aycı, şunları söyledi:”Bugünden itibaren Seul’den seferlerimizi azaltmış bulunuyoruz. Nahçıvan’a olan uçuşlarımızı geçici bir süre durdurmuş bulunuyoruz. Riskin bertaraf edildiğini görene kadar bazı yerleri geçici olarak durduruyoruz. Dikkat edilmesi gereken 12 riskli ülke var. Bu 12 ülke ile alakalı olarak biz, uçaklarımızda dezenfekte işlemlerini büyük bir dikkatle yapıyoruz.” Aycı, Suudi Arabistan’ın umre uçuşlarını durdurmasıyla “Suudi Arabistan, 22 ülkeden her türlü vizeye sahip yolcuların gelişini durdurdu. Dolayısıyla Suudi Arabistan’a sınırlı bir uçuş söz konusu. Biz de bugün Suudi Arabistan’a uçuşlarımız sağladık. 22 ülkenin vatandaşlarına da seyahat sınırı koydular” dedi.

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GAYRETLİ ÇALIŞMAYLA ENGELLENDİ

İlker Aycı

Aycı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların çalışmaları ile gayretleri sayesinde virüsün Türkiye’de şu ana kadar görülmediğini ancak riskin devam ettiğini ifade ederek, “Dünyada 2020 yılının bir altı ya da sekiz ayını yaşayacağız. Hızlandırılmış 6-8 ay yaşayacağız. Yani 12 aya veya daha fazlaya bedel 6 ila 8 ay yaşayacak dünya. Bunlardan bir tanesini de krizlere dayanıklılık açısından, şoklara dayanıklılık açısından Türk ekonomisinin gücünü görüyorum. Türkiye’nin gücünü görüyorum” şeklinde konuştu.