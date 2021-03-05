​Havadaki zarar netleşiyor: Küresel kayıp 118 milyar dolar

Bir yılı geride bırakan koronavirüs salgınından en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan havacılık sektöründe zarar tablosu netleşiyor. Ölümcül virüs nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması ve şehirlerarası yolculukların kısıtlanmasıyla birlikte adeta çalışmaz hale gelen havayolu şirketleri büyük zararlar açıkladı. Filolarını yere indirmek zorunda kalan havayolu şirketlerinin gelirlerinde azalma finansal tablolara büyük zarar olarak yansıda.

AVRUPA’DA BÜYÜK ZARAR

Salgın hastalığın kırıp geçtiği Avrupa ülkelerinin kötü sınav vermesi, kıta merkezli hava yolu şirketlerinin gelirlerini de yerle bir etti. Avrupa havacılık sektörü 2020’de 56,2 milyar avro kaybetti. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) verilerine göre; 2020’de Avrupa havacılık sektörünün bugüne kadarki en kötü yılını yaşadı ve 56,2 milyar avroluk maddi kayıp yaşadı. Raporda, 2020’de Avrupa’da uçuş sayısının bir önceki yıla göre yüzde 55 düşerek 6,1 milyona gerilediği, yolcu sayısının da 1,7 milyar azaldığı kaydedildi.

LUFTHANSA’NIN ZARARI 6,7 MİLYAR AVRO

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, tasarruf tedbirlerine rağmen geçen yıl net kaybının 6,7 milyar avroya yükseldiğini duyurdu. Grubun 2019’da 36,42 milyar avro olan gelirleri, geçen yıl yüzde 63 azalarak 13,6 milyar avroya geriledi. 2019’da 1,2 milyar avro kar açıklayan grubun net zararı geçen yıl 6,7 milyar avro oldu. Grubun, 2019’da 2,03 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş karı da geçen yıl 5,45 milyar avro zarara döndü. Lufthansa’nın toplam yolcu sayısı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 75 azaldı.

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9 MİLYAR AVRO DESTEĞE RAĞMEN

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, Haziran 2020’de 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı. Şirket, Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek 22 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, “2020, şirketin tarihindeki en zorlu yıl oldu” dedi.

AİR FRANCE GELİRDE ÇAKILDI

Avrupalı diğer havayolu şirketlerinin durumu da Lufthansa’nınkinden farklı değil. Air France-KLM’nin cirosu 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 11,1 milyar avro oldu. Geçen yıl 7,1 milyar avro zarar ettiğini açıklayan Air France’nin yolcu sayısı ise geçen yıl yüzde 67,3 azaldı. Bir diğer Avrupalı olan Brüksel Havayolları’nın 2020 zararı ise 293 milyon avro. Şirketin gelirleri önceki yıla oranla yüzde 72 azalarak 414 milyon avroya yolcu sayısının da yüzde 77 düşerek 2,4 milyona geriledi.

BRİTİSH AİRWAYS'İN ZARARI: 7 MİLYAR AVRO'YU GEÇTİ

British Airways’in (BA) sahibi İspanyol International Airlines Group (IAG), pandemi yılını büyük zararla kapatan firmalardan biri oldu. 2020’de 7.4 milyar avro zarar ettiğini açıklayan IAG bünyesinde; British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level, Vueling, IAG Loyalty, IAG Cargo, IAGGBS adlı şirketini bulunduruyor.

THY'NİN GELİRİ YÜZDE 38 AZALDI