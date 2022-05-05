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Ekonomi Havadan tarlanın röntgenini çekiyor Hummingdrone yerli yazılım ve üretimle çiftçinin yanında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Havadan tarlanın röntgenini çekiyor: Hummingdrone yerli yazılım ve üretimle çiftçinin yanında

Üç yıl önce iki ortak Orkun Aşa ve İpek Görgeç tarafından kurulan Hummingdrone, tasarladığı insansız hava araçlarıyla tarım, yenilenebilir enerji, şehir planlama ve afet yönetimi gibi altyapıyı havadan analiz ediyor. Dronelarda yerli yazılım kullanılırken, tarım arazisine yönelik reçeteler üretilebiliyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
​Havadan tarlanın röntgenini çekiyor: Hummingdrone yerli yazılım ve üretimle çiftçinin yanında
Tasarlanan dronelar, taşıdıkları kamera sistemleri sayesinde geniş arazileri hızlı bir şekilde haritalayabiliyor.

İnsansız hava araçları geliştiren Hummingdrone, aynı zamanda bu araçların verimli kullanılmasını sağlayacak yazılım sistemlerini de geliştiriyor. 2019 yılında kurulan girişimin piyasaya sunduğu dronelar; tarım, yenilenebilir enerji, şehir planlama ve afet yönetimi alanlarında kullanılabiliyor. Tasarlanan dronelar, taşıdıkları kamera sistemleri sayesinde geniş arazileri hızlı bir şekilde haritalayabiliyor. Böylece tarım arazisinin hangi bölgesine ne kadar ilaç ya da gübre atılması gerektiğini gösteren reçeteler üretilebiliyor. Yine enerji nakil hatlarındaki sorunlar önceden tespit edilebiliyor.

İLK ÜRÜNÜN LANSMANI HAZİRAN’DA YAPILACAK

  • 2019 yılınım mayıs ayında iki ortak Orkun Aşa ve İpek Görgeç tarafından kurulan şirket, 2019’da TÜBİTAK 1512 desteği aldı ve İTÜ ARI Teknokent Kuluçka’da şirketleşti. Hummingdrone Kurucu Ortağı Orkun Aşa, “Haziran ayında ilk ürünümüzün lansmanını yapmayı hedefliyoruz. Yine 2022 yılında, çeşitli enerji firmaları ve tarım firmaları ile demo çalışmaları gerçekleştirerek, ürünlerimizi bu kurumlar ile buluşturacağız” dedi.

ARAMA KURTARMA FİKRİ GİRİŞİME DÖNÜŞTÜ

İş fikrinin görülen bir eksiklik üzerine oluştuğunu söyleyen Orkun Aşa, şöyle konuştu: “Sahadaki arama kurtarma personellerinin sayısı özellikle deprem gibi büyük ölçekli afetlerde yetersiz kalabiliyor. Biz de bu problem ve çözümden yola çıkarak, arama kurtarma drone’u geliştirmeye başladık. Daha sonra zaman içerisinde, bu fikir olgunlaşarak kapsamlı bir iş planına dönüştü.”

DERİN TEKNOLOJİ ÜRETİYORUZ

Hummingdrone olarak derin teknoloji üreten bir girişim olduklarını ifade eden Aşa, “Geçtiğimiz sene, birçok firma ile saha çalışmaları gerçekleştirerek ürünümüzü test etme ve eksikliklerini görme fırsatı bulduk. Birlikte çalıştığımız firmalardan topladığımız geri bildirimler sayesinde, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize yön vererek iyileştirmeler sağladık. Bu sayede bugün güvenli ürün çıkarabiliyoruz” dedi.

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Havadan tarlanın röntgenini çekiyor

Havadan tarlanın röntgenini çekiyor

​Hummingdrone yerli yazılım ve üretimle çiftçinin yanında.

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