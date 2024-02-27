Hayvan ithalatı 4 yılda bitecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2028 yıllarında uygulayacakları hayvancılık yol haritasını açıkladı. Yeni yol haritası ile birlikte aile işletmelerine ilave destekler verileceğine vurgu yapan Yumaklı, hayvancılıkta ithalatın en geç 4 yıl içerisinde bitirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. Ayrıca TİGEM işletmelerinin damızlık merkezleri olacağını belirten Yumaklı, “Et Süt Kurumu’nun da desteğiyle sayıları artacak damızlıklar aile işletmelerine uygun maliyetle dağıtılacak. Böylece yerli üreticimizin damızlık ihtiyacını kamu güvencesiyle karşılamış olacağız” dedi.

SEKTÖR PAYDAŞLARININ GÖRÜŞLERİYLE BELİRLENDİ

Sektör paydaşları ve uzman kişilerin görüşlerini alarak yol haritasının hazırlandığını belirten Yumaklı, “Hayvancılıkta verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmak en büyük hedefimiz. Yeni sistemde; üretimin maliyet, kapasite ve pazarlama imkânları doğrultusunda planlanmasını ve ürünlerin bölgesel bazlı nerede ne kadar üretileceğine dair üretim modelini oluşturduk. Stratejik öneme sahip kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtanın; kaliteli, yeterli ve sağlıklı üretiminin devamlılığı için, suyu merkeze alan ve doğal kaynakların korunduğu bir sistemle üretimi planlıyoruz. Bunu yaparken de yem, mera varlıklarımız ve pazarlama imkanlarını dikkate alarak gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

ÜRETİM KADAR DESTEK

Hayvancılık işletmelerinin ekonomik açıdan güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla etkin bir destekleme modeline geçtiklerini söyleyen Yumaklı, “Yeni model ile buzağının yanı sıra, aşısı ve kaydı yapılan her kuzu ve oğlak için de destek veriyoruz. Mevcutta işletme büyüklüğüne göre verilen desteklerde sınırlandırmaları kaldırıp, üreten herkese ürettiği kadar destek vereceğiz” dedi.

BUZAĞIYA AYLIK 8 BİN TL

Aile işletmelerinin yeni sistemle birlikte en az iki kat daha fazla destek alacağını söyleyerek genç ve kadınlara yüzde 70 daha fazla destek vereceklerine vurgu yapan Yumaklı, “Sahibi kadın olan bir aile işletmesi tüm şartları yerine getirdiğinde, buzağı başına mevcut modelde 2 bin 68 lira destek alırken, yeni sistemde aile işletmesi, kadın desteği ve diğer verimlilik destekleriyle 5 bin 200 lira alacak. Yani 2.5 kat fazla destek alacak. Eğer bu işletme ari olursa ilave destek verilecek ve bu rakam buzağı başına 7 bin 900 TL’ye kadar çıkabilecek. Böylece üreticinin desteği yaklaşık 4 kat artmış olacak. Diğer taraftan kesim anında dana başına ilave 4 bin 500 TL’ye kadar destekler de verilecek” ifadelerini kullandı.

HASTALIKLARLA KAPSAMLI MÜCADELE

Üzerine eğildikleri bir diğer konunun hayvan hastalıkları olduğunu söyleyen Yumaklı, ari işletmelere destek verileceğini söyledi. Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: “İlave desteklerle ari işletme sayısını bin 136’dan 2024'te 2 bine, 2025'te ise 2 bin 500’e çıkarmayı hedefliyoruz. Hayvanları hastalıklardan korumak için çiçek aşısı, yeni doğan küçükbaş aşısı ve keçi vebası aşılarının tamamını karşılayacağız ve buzağı kayıplarını azaltmak için 200 bin gebe sığırı aşılayacağız.”

YOL ÜZERİ DENETİM İSTASYONU

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, hastalıklı hayvanın başka bir bölgeye giderek hastalığı yaymasını önlemek için yol üzeri denetim istasyonları kurulacağını söyledi. Yumaklı, buradaki amacın, hastalığa yerinde ve erken müdahale etmek olduğunu vurgularken 7 gün 24 saat görev yapacak bu istasyonlardan yıl sonuna kadar 7 tane kurulacağını dile getirdi.

Pendik’e modern aşı tesisi

Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü’nde yeni bir ulusal aşı üretim tesisini kurduklarını söyleyen İbrahim Yumaklı, şunları söyledi: “Burada daha modern ve teknolojik imkânlarla yüksek kapasiteli aşı üretimleri gerçekleştireceğiz. Ayrıca Veteriner Tıbbi Ürün Kontrol Merkezi'ni de oluşturuyoruz. Burada da her türlü ilaç ve tıbbi malzemenin testini yapacağız.”







