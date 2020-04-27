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Ekonomi Hazine 11 milyar lira borçlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine 11 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ve tahvil ihalelerinde 10 milyar 929,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlık, ilk ihalede 5 ay (161 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 7,63, bileşik faiz yüzde 7,79 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 210 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 81 milyon lira, net satış 2 milyar 980,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen tekliflerin alınmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 38 milyon liralık teklif değerlendirildi ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2380 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,25 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 495 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 80 milyon lirayı, net satış 2 milyar 199,4 milyon lirayı buldu.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 226 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 10 milyar 929,9 milyon lira borçlandı.

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