Hazine Bakanlığı: Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ?<br><br>Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararının altın fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. <br><br>Uzmanlar TCMB faiz indirimlerini devam ettirirse iç piyasada dolar kurunda yeni yükselişler ve gram altın fiyatında da yeni rekorlar bekliyor. Ancak TCMB faizleri pas geçerse dolar kurunda ve beraberinde altın fiyatlarında geri çekilmeler mümkün olabilir.

GÖZLER FAİZ KARARINDA<br><br>Merkez Bankası bugün Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararını açıklayacak. Faiz indirimi yapılması gündemde. Peki faiz indirimi yapılırsa altın fiyatları bu indirim kararından nasıl etkilenecek? Uzmanlar altın alacaklar için kritik açıklamalarda bulundu. Ancak altın yorumlarına geçmeden altın fiyatlarındaki son duruma bakalım.

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta son 6 aydaki en hızlı yükselişini kaydetmişti. Milyonların gündemindeki bu yatırım aracı tüm zamanların en yüksek rakamını görmeye devam ediyor.

Altını yatırım aracı olarak gören milyonlarca kişi fiyatları yakından takip ediyor. 18 Kasım Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

Altın fiyatları rekor tazeliyor duyanlar kulaklarına inanamıyor: Altın düşer mi?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün çeyrek altının fiyatının bin lira olması piyasaları hareketlendirdi. Tarihi rekor sonrası altının ne yönde hareket edeceği merak konusu oldu. Hal böyleyken “18 Kasım bugün Cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL, yükselecek mi düşecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel altın fiyatları...



