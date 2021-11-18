Ekonomi Hazine Bakanlığı Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine Bakanlığı: Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımının piyasada serbestçe gerçekleştiğini ve bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Hazine Bakanlığı: Döviz bürolarında 100 dolar düzenlemesi serbest piyasaya müdahale değildir
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz büroları tebliği ile ilgili açıklama.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e yönelik bazı yorumların yapıldığı ifade edildi.

Düzenlemeyle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Söz konusu değişiklikte 'işlem limitlerini belirlemeye' ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir."

Döviz alım satımında 'kimlik' zorunluluğu
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Döviz alım satımında 'kimlik' zorunluluğu

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YARIM ALTIN FİYATI<br><br>ALIŞ(TL) 2.059,00<br>SATIŞ(TL) 2.135,00
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