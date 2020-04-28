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Ekonomi Haziran için iyimseriz Kurulacak yeni düzende ön sırada Türkiye olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Haziran için iyimseriz: Kurulacak yeni düzende ön sırada Türkiye olacak

ITO Başkanı Avdagiç, “Açıklanan verilerden memnuniyetle takip ettiğimiz üzere, Türkiye olarak virüsle mücadelede başarılı olan ilk halkada yer alırsak yeni kurulacak dünyada da ön sırada olabiliriz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şekib Avdagiç
Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, iş dünyasının koronavirüs sonrası dönemde yeni normale kontrollü geçişinin haziranda başlayacağı konusunda iyimser bekleyiş içinde olduklarını söyledi. Kovid-19 salgınında reel sektörün son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, ‘Bilinen bir bilinmeyenle’ karşı karşıya olunduğunu belirtti.

ÖN SIRADA TÜRKİYE OLUR

Avdagiç, “Kurulacak yeni dünya düzeninde Türkiye'nin alacağı siparişlere süratle cevap verebiliriz. Pandemi jeopolitiğinde Türkiye kazanabilir. Kovid'i geride bırakınca 'nerede kalmıştık' demeyeceğiz. Kovid ile ortaya çıkacak yeni normalde ekonomik kazanımlarımızı yükseltmeyi başarabiliriz. Türkiye, bu süreçte Çin'den ayrılacak bazı imalat alanlarında 'stratejik bir yatırım durağı' olma fırsatını değerlendirmelidir” dedi.

E-TİCARETİN RÖNESANS TECRÜBESİ

  • Türkiye'nin dünyada yeni normale kademeli geçişte avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Avdagiç, "Türkiye'nin tıbbi malzeme ve hatta tıbbi cihaz üretimindeki başarısını dünya basını yazıyor. Bu gurur verici. Oluşan bu çok olumlu imajı fırsata çevirmek de elimizde. e-ticaret 'bir Rönesans' tecrübe ederken, Türkiye de bu ekonomik paradigma değişikliğinde kendine ayrıcalıklı bir yer bulacaktır” ifadelerini kullandı.

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