Hazırlıklar başladı

Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi’nce 2021’de de 100 bin sosyal konutun inşası öngörüldü. Proje kapsamında 100 bin konutun sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte üretilmesi hedefleniyor. TOKİ 2021 100 bin sosyal konut projesi duyurusuyla beraber gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Ancak Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgilere yer verilmesine karşın 2021 yılı başvuru tarihlerine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.

Şartlar genel olarak belli

Sosyal konut başvurusu için ilk şart TC vatandaşı olmak. Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması da gerekiyor. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların da en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisindekilerin haricindekilerde ayrıca Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması şartı da isteniyor.

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Tapusu olana ev yok

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması da şartlar arasında sıralanıyor. Ancak Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller bu şartın dışında tutuluyor.

Yapı ruhsatı arttı

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin bilgilere de yer verildi. Belediyeler tarafından 2019’da 122 bin 752 daire, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 212 bin 231 daire için yapı ruhsatı verildi. Bu kapsamda, 2020’nin ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yapı ruhsatı verilen daire oranında yüzde 72,9 artış oldu. 2019’da yapı kullanma izni alan konut sayısı ise 397 bin olarak gerçekleşti. Haziran 2020 itibarıyla yaklaşık 269 bin konut için yapı kullanma izni alınırken, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 32,1 oranında azalma oldu. Eylül 2020 sonu itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı verilerine göre; Türkiye’de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi ve konut inşaatları) 39,1 milyon oldu.

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