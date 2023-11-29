Hedef istikrarlı büyüme modeli

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek uygulamaların yanında finansmana erişimi kolaylaştıracak tedbirler görüşüldü. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 3 saat süren yılın altıncı EKK toplantısında 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program değerlendirildi. İhracatın geliştirilmesi için atılacak adımlar, teknoloji girişimciliğinin geliştirlmesi için yapılacaklar masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, “Ülkemizin dünya ticaretindeki ve küresel değer zincirindeki yerinin güçlendiği, reel sektöre yönelik hedefe odaklı ve kaliteli finansman imkânlarının sağlandığı, yeşil ve dijital dönüşümü odağına alan ve nitelikli beşeri sermayeyle azami istihdam oluşturan istikrarlı bir büyüme modeli uygulamayı hedefliyoruz” denildi.

Son dönem ihracat görünümü ile dezenflasyon sürecinde yatırım, üretim ve ihracatı destekleyecek, ihracatçı firmaların rekabet gücünü artıracak ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirlerin de ele alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: "Eximbank ve İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ finansman destekleri başta olmak üzere bankacılık sistemimiz genelinde ihracat finansmanı imkanlarının artırılması yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirmek ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli istihdamı sağlamak amacıyla mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni yaklaşımlar da değerlendirilmiştir."