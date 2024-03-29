Hedef yüksek gelirli turist

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Ramazan ayının manevi atmosferinde üyeleriyle bir araya gelmek, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla başlattığı ‘Turizm Yüzyılı İftarları’nın ilk buluşmasını; işletmesi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Katre Island Otel'de gerçekleştirdi. Buluşmada bir konuşma yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, en büyük hedeflerinin yüksek gelirli turist oranını artırmak olduğunu söyledi.





MİSYONUMUZ: TÜRKİYE YÜZYILI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu doğrultusunda ülkeye katkı sağlamayı kendimize misyon edindiklerini belirten Bağlıkaya, şunları söyledi: “Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz “Turizm Yüzyılı” projesiyle turizmi 12 aya yaymak, turizmin tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmasını sağlamak, yüksek gelirli turist oranını artırmak en büyük hedeflerimizin başında geliyor.” Bağlıkaya, bu projeyle turizmin Türkiye’ye sağladığı katkının artırılmasını, turizmle elde edilen kazanımların ülke genelinde olabildiğince eşit bir şekilde dağılmasını ve paylaşılmasını amaçladıklarını ifade etti.





ALBAYRAK AİLESİ’NE TEŞEKKÜR

Firuz Bağlıkaya, 1960 darbesi sonrasında yapılan yargılamalarla toplumsal hafızalarda üzücü hatıralara neden olan ve benzer acıların bir daha yaşanmaması adına gelecek kuşaklara ibret olarak kalacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı turizme kazandıran Albayrak Ailesi’ne de teşekkür etti. Gazze’de 172’nci gününe giren katliamın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini dile getiren Bağlıkaya, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda bulunduklarını hatırlatarak, demokrasi şehitleri Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu ve 15 Temmuz şehitlerini andı.





ACENTELER VE BASIN ADA’YI GEZDİ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar organizasyonuna; TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Temsil Kurulu Başkanları, İhtisas Başkanları, İstanbul’da faaliyet gösteren seyahat acentesi temsilcileriyle çok sayıda basın mensubu katıldı. Basın mensupları ve seyahat acenteleri, iftarın ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı gezerek adanın tarihi geçmişine dair bilgi edindi..



