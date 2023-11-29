Helal Fuarı’nı girişimci kadınlar renklendirdi

İstanbul’da, bu yıl 10’uncusu düzenlenen Dünya Helal Zirvesi ve Helal Fuarı 2023’e 40 farklı ülkeden yerli yabancı 500 firma katıldı. Gıdadan turizme, elektronikten kozmetiğe, tekstilden sağlığa pek çok farklı sektörü buluşturan fuarda kadın girişimciler için de özel bir alan ayrıldı. Önceki yıllara oranla kadın girişimcilerin, üreticilerin ve kadın şeflerin katılımında gözle görünür bir artış olduğunu dile getiren Helal Zirve ve Fuar Koordinatörü Aylin Şengül, kadınların el emeği üretimlerinin ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü belirtti.

TUNUS’TAN YASEMİNLİ KREM ÇORUM’DAN LEBLEBİLİ EKMEK

Fuar kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen girişimci-üretici kadın dernekleri ve grupları arasında; Arap Kadınlar Birliği, Filistin Şems Kadın ve Çocuk Derneği, International Women Cuisine, Dakarlı Kadınlar ve Köy Sanatları Grubu, Bayrampaşa Kartaneleri Kadın Kooperatifi gibi birçok dernek ve grup yer aldı. 11 ülkeden 200 kadınla fuara katılan ve en büyük grup olan Arap Kadınlar Birliği’nin temsilcileri, fuar sayesinde hem üretici kadınların el sanatlarına destek vermek hem de Türkiye ve İslam ülkeleri arasında kadınlara yönelik iş birliklerini artırmak istediklerini söyledi.

Kadın dernek ve gruplarının yanı sıra, bu yıl Helal Fuarı’na bireysel katılımın da oldukça fazla olması dikkatlerden kaçmadı. Helal Fuarı’na Tunus’tan katılan Fatima’nın kendi yaptığı, yaseminli kremi, Senegalli kadınların doğal yağlardan elde ettiği parfümleri, Suriyeli Manal’ın renkli çikolataları ve Gasva Darvis’in 3D tabloları ile Çorumlu şef Aylin Memik’in üzüm salkımı ve leblebili ekmekleri fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.

Filistinli kadınlar da ürünlerini sergiledi

Mısır, Irak, Libya, Filistin, Suriye, Ürdün, Lübnan, Senegal, Yemen, Cezayir, Fas, Tunus gibi islam dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen kadınların birbirinden renkli stantları, el emeği göz nuru ürünlerde doldu taştı. Kadınların kendi yaptıkları ekmekler, çantalar, atkılar, şallar, kilimler, 3D tablolar, takı tasarımları, el yapımı çikolatalar, kurabiyeler, doğal krem ve parfümler fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Helal Fuarı’nın kadın pazarı alanında en çok ziyaret edilen yerlerinden biri de, Filistinli kadınların ürünlerini sergiledikleri stant oldu. Filistin Şems Kadın ve Çocuk Derneği Başkanı Muna Allaham, “Biz, Filistin’deki insanlara yardım etmek için buradayız. Elde edilen gelirin büyük bir kısmını Filistin’e göndereceğiz” diye konuştu.







