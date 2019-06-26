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Ekonomi Hem verim hem de kalite arttı Çiftçinin yüzü güldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hem verim hem de kalite arttı: Çiftçinin yüzü güldü

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 200 dekar ekili arazide buğdayın hasadına başlandı. Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Buğdayda hem verim, hem kalite arttı. Bu artış çiftçinin yüzünü güldürdü" dedi.

Haber Merkezi DHA
Edirne'de verimi artan buğday yüzleri güldürüyor.
Edirne'de verimi artan buğday yüzleri güldürüyor.

Edirne'de arpada geçen yıla göre yüzde 30 verim artışıyla yapılan hasadın ardından buğdayda da yüzde 25 verim ve kalite artışı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Ekim ayında toprakla buluşan buğdayın zamanında aldığı yağmur ve kar yağışı ürünün hem verimini hem de kalitesini artırdı.

Düz arazi yapısı ile sarı ve yeşil renklere bürünen kentte, hasat edilen arpanın ardından buğdaydaki verim artışına rağmen üretici, mazot, gübre, ilaç gibi girdi maliyetlerinin artmasından dolayı alım fiyatlarından memnun değil.

VERİM VE KALİTE ARTTI

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, zamanında yağış alan arpada geçen yıla göre yüzde 30 verim artışıyla hasat yapıldığını, buğdayda da yüzde 25 verim ve kalite artışının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Arabacı, "Buğday hasadına yaklaşık 5 gün önce başladık. Buğdaydaki verim önceki yıllara nazaran biraz daha iyi. Sadece verim değil verim ile birlikte bölgemizde buğdayların hektolitresi, proteini, kalitesi arttı. Hem verim hem kalite var diyebiliriz bu yıl. Rekolte yüksek bu yıl ama tabi fiyatlar, ofisin açıkladığı fiyata göre ilk açıklandığında güzeldi. Sonra düşen fiyatlar çiftçiyi tatmin etmiyor. Biz de fiyatların düşük olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlarda biraz daha beklentimiz var. Fabrika sahipleri, tüccarlar alıma devam eder, çiftçiyi de mağdur etmezlerse memnun oluruz" dedi.

MALİYETLERDE YÜZDE YÜZ ARTIŞ

Son yıllarda maliyetlerin arttığını buğday alım fiyatlarının ise buna paralel olarak artması gerektiğine vurgu yapan Arabacı, "Son yıllarda girdi maliyetlerimiz yeterince yükseldi. Yüzde yüzleri bulan artışlar oldu. Yani bu maliyetlerle satış fiyatlarımız düşük olursa, çiftçinin ayakta kalması güç. Üstelik ürünümüz istenilen fiyatı yapmıyor. Ama ofisin açıkladığı fiyata baktığımızda, başlangıç aşamasında borsa fiyatlarımız fena değil. Bu fiyatlar tabi çiftçi gözüyle baktığımızda bizi tatmin ediyor mu? Bu fiyatlar bize göre düşük. Bence bu fiyatların 15 kuruş daha yukarıda olması gerekiyor. Buğday bu yıl başlangıç aşamasında 1 lira 40 kuruş, 1 lira 50 kuruş gibi fiyatlar yaptı ama bence 1.60-1.70 lira gibi olması gerekir ki, çiftçi ürettiği ürünü değerinde satabilsin" diye konuştu.

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EN KALİTELİ BUĞDAY EDİRNE'DE

Çiftçi Erdal Akgün, bu yıl en kaliteli buğdayın Edirne'de olduğunu belirterek, "Buğdayda memnun edici verim artışı yaşıyoruz. Verim artışı ile birlikte buğdayda müthiş bir kaliteye sahibiz. Yani iddialı bir şekilde Türkiye'nin en kaliteli buğdayı Edirne'de diyebiliriz Ama fiyatlar için bunu söyleyemiyoruz. Girdilerin çok artmasıyla büyük sıkıntılar yaşıyoruz. En düşük buğday 1.5 TL olma ki, çiftçi rahat bir nefes alsın. Açıklanan fiyatlardan memnun olmadık. Bu yüzden buğday ekiminde azalma var. Türkiye için tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. Üretici başka ürünler ekmeye yönleniyor" dedi.

Sarayakpınar köyünde buğday üreticisi Şemsettin Kaplan ise "Çiftçinin her yıl artan girdi maliyetleri aynı oranda üründe de artmalı. Bizler çok zor şartlarda tarlamızı ekip az paraya hasat ediyoruz" dedi.

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