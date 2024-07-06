Hepsi misafirimiz: Turistin milliyeti olmaz

Orta Doğu ve Körfez bölgesinden gelen turistlere karşı yaşanan münferit olaylar turizm camiasını tedirgin etti, tepkilere neden oldu. Turizme dair uyarılarda bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Turistin milliyeti olmaz, misafirliği olur. Arap turist, Avrupalı turist, Amerikalı turist yoktur, Türkiye'nin misafirleri vardır. Onların hayatları da huzur içinde bir tatil geçirmeleri de bize emanettir. Hepimizin bu bilinçle hareket etmesi karakter ve geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.





EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ TURİZM

Şekib Avdagiç, yaptığı paylaşımda, son günlerde turistlere yönelik münferit de olsa yaşanan bazı olaylardan üzüntü duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin turizm markasına halel getirecek her türlü eylem ve yaklaşımın sonuna kadar karşısında olacaklarını vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti: "Bu karşıtlığımızın sebebi insana verdiğimiz değerdir, Türk misafirperverliğinin gereğidir. Unutmayalım ki turizm Türk ekonomisinin geleneksel ve lokomotif sektörlerinden biridir. Bu başarımızı da sadece deniz, kum, doğa ve tarih zenginliğimizle değil, bizi biz yapan insan odaklı yaklaşım ve politikalarımızla elde ettik. Tam da bu sebeple oteller, alışveriş ve eğlence merkezleri, restoranlar, mağazalar ve sayısız diğer turizm sektörü mensuplarının gayretleriyle oluşturduğu turizm imajımızın ve büyük hedeflerimizin etkilenmesine izin vermeyeceğiz."





KARALAMA AMAÇLI

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise yaşananların tasvip edilemeyeceğini bildirdi. Eresin, İstanbul'da turistlere saldırı girişiminde bulunan bir kişinin tutuklandığını hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bu tip olaylar tamamen münferit olarak gerçekleşmiştir ve tasvip edilmesi mümkün olmadığı gibi tüm turistlere de yapılmış bir hareket olarak görülmesi kabul edilemez. Bu tip olaylar Türk turizminin imajını olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Maalesef bu tür durumlar, ülkemizi karalamak isteyen kesimler tarafından fazlasıyla abartılıyor ve özelikle yurt dışında sürekli gündemde tutulmak isteniyor."





TURIZM 54 SEKTÖRÜ ETKILIYOR

Turizmin Türkiye'de direkt olarak 54 sektörü etkilediğini belirten Eresin, şu açıklamada bulundu: "Turizm, Türk ekonomisinin can damarlarından biridir. Türkiye için 2024 yılı ziyaretçi sayısı ve turizm geliri hedefimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızla aynı doğrultuda, 60 milyar dolar turizm geliri, 60 milyon turiste ulaşmaktır. Bu hedefe ulaşırken, milliyet ayrımı yapmaksızın Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi memnuniyetle ağırlıyoruz, ağırlamaya da devam edeceğiz. Turizm sektörünün hedeflerine ulaşarak cari açığın kapatılmasına, ülke ekonomisinin kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz."



