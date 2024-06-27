İçişleri Bakanlığı duyurdu: Evlilik işlemlerinde artık zorunlu hale getirildi

Evlendirme memurluklarına gönderilen yazıyla, Türk vatandaşlığı almak için evlenenlerin önüne geçebilmek amacıyla, evlenmek isteyen kişilerin ülkede kalış hakkı olması zorunluluğu getirildi.
Bakanlık yazı gönderdi
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yabancı uyrukluların evlilik işlemlerine ilişkin evlendirme memurluklarına yeni bir yazı gönderdi.
Türk vatandaşları ile evlilik yaparak ikamet izni alınmasının suistimale açık bir konu olduğu belirtilen yazıda, Türk vatandaşı ile evliliğin, vatandaş olabilmenin kapılarını açtığı belirtilerek, evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin yasal kalış hakkının bulunmaması durumunda evlenme müracaatının alınmaması gerektiği belirtildi.