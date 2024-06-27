İçişleri Bakanlığı duyurdu: Evlilik işlemlerinde artık zorunlu hale getirildi

“Kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göç ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bir Türk ile bir yabancının veya iki yabancının evlenme işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin geçerli pasaportu veya pasaport yerine geçen belge ile birlikte ülkemizde yasal kalış hakkının olması halinde evlenme müracaatının alınması ve durumun, ilinizdeki tüm evlendirme memurluklarına duyurulması.”