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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Evlilik işlemlerinde artık zorunlu hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yabancı uyrukluların evlilik işlemleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gitti.

11:16 - 27/06/2024 Perşembe
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Evlendirme memurluklarına gönderilen yazıyla, Türk vatandaşlığı almak için evlenenlerin önüne geçebilmek amacıyla, evlenmek isteyen kişilerin ülkede kalış hakkı olması zorunluluğu getirildi.


Bakanlık yazı gönderdi


İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yabancı uyrukluların evlilik işlemlerine ilişkin evlendirme memurluklarına yeni bir yazı gönderdi.



Yazıda 2000’li yılların başından bu yana Türkiye’ye gelip yerleşmek isteyen yabancıların sayısında büyük artış yaşandığı ifade edildi.

Türk vatandaşları ile evlilik yaparak ikamet izni alınmasının suistimale açık bir konu olduğu belirtilen yazıda, Türk vatandaşı ile evliliğin, vatandaş olabilmenin kapılarını açtığı belirtilerek, evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin yasal kalış hakkının bulunmaması durumunda evlenme müracaatının alınmaması gerektiği belirtildi.


Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göç ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bir Türk ile bir yabancının veya iki yabancının evlenme işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin geçerli pasaportu veya pasaport yerine geçen belge ile birlikte ülkemizde yasal kalış hakkının olması halinde evlenme müracaatının alınması ve durumun, ilinizdeki tüm evlendirme memurluklarına duyurulması.”



#Evlilik
#İçişleri Bakanlığı
#Nüfus
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