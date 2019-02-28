Hibrit lokomotif TCDD'nin gücüne güç katacak

Eskişehir'de faaliyet gösteren Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) üretilen ve geçen yıl sergilendiği Almanya'nın başkenti Berlin'deki demir yolu fuarı InnoTrans'ta büyük ilgi gören hibrit lokomotif, yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayacak.

TÜLOMSAŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, TÜLOMSAŞ, TCDD Taşımacılık AŞ ve ASELSAN iş birliğiyle Eskişehir'de üretilen hibrit lokomotif, TCDD Taşımacılık için hizmet verecek.

AA Geniş görüş açısına sahip hibrit lokomotif, konforlu ve güvenli sürüş imkanı sunuyor.

Herhangi bir lisans altında olmadan üretilen dizel hibrit motora sahip ilk yerli lokomotif, yüzde 40 yakıt tasarrufu avantajıyla TCDD Taşımacılık'a daha düşük işletme maliyeti imkanı sağlayacak.

Düşük emisyonu ve akustik gürültü seviyesi sayesinde Marmaray gibi tüp/tünel geçitlerinde kurtarma aracı olarak güvenle kullanılabilecek lokomotifle Türkiye, milli olarak bir hibrit manevra lokomotifinin tasarım-üretimini gerçekleştiren ve dünyada bu teknolojiye sahip 4. ülke olma özelliğine kavuşurken, TCDD Taşımacılık AŞ de verimli ve çevre dostu hibrit manevra lokomotiflerini kullanan nadir tren işletmecilerinden biri olacak.

AA Geçen yıl sergilendiği Almanya'nın başkenti Berlin'deki demir yolu fuarı InnoTrans'ta büyük ilgi gören hibrit lokomotif, yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayacak.

Yüzde 60 yerlilik oranına sahip olan ve seri üretime geçildiğinde bu oranı yüzde 80'e çıkacak hibrit lokomotif, 300 kW dizel jenset ve 400 kW lityum-iyon batarya güç kaynağına sahip.

Lokomotifin saatte 80 kilometre azami işletme hızı ve 220 kilonewton (kN) azami çekiş kuvveti özelliği bulunuyor.

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Bo-Bo dingil tertibatına sahip lokomotif, toplam ağırlığı 68 ton ve aks başına binen yük 17 ton olacak şekilde tasarlandı.

AA Lokomotifle Türkiye, milli olarak bir hibrit manevra lokomotifinin tasarım-üretimini gerçekleştiren ve dünyada bu teknolojiye sahip 4. ülke olma özelliğine kavuştu.

KONFORLU VE GÜVENLİ SÜRÜŞ İMKANI

Yerli hibrit lokomotif, güçlü hatlara sahip modern dış stil tasarımı, ergonomik konsol tasarımı ve geniş görüş açısına sahip olduğundan konforlu ve güvenli sürüş imkanı sunuyor.

Uluslararası standartlara uygun ileri sürüş kontrol algoritmaları, Yeni Nesil Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi (TKYS) bulunan lokomotifin, dizel jeneratör ve elektro-pnömatik fren sisteminin devrede olduğu sürenin azalmasıyla bakım maliyetleri düşük olacak.

Berlin Fuar Merkezi'nde geçen yıl eylül ayında 61 ülkeden 3 bin 62 katılımcıyla düzenlenen fuarda, mobilite endüstrisinin tüm ürün ve hizmetlerinin sunulduğunu ifade eden yetkililer, 400'ün üzerinde yenilik, 155 dünya prömiyeri ve 155 aracın yer aldığı organizasyonda hibrit lokomotifi çok sayıda ülkeden yaklaşık 160 bin kişinin gördüğünü bildirdi.

FOTOĞRAF 13 İstanbul'da kadayıf tatlısı üreticisi olan Sinan Çamlı, 19 yıl önce Giresun'un Dereli İlçesi, Eğrianbar köyünde üretim atölyesi kurdu. Çamlı'nın oğulları Yasin ve Seçkin Çamlı da babasıyla çalışmaya başladı. Ürettikleri tatlıların pazar payını artırmak için çalışma yürüten iki kardeş, keçi sütüne yöneldi. Türkiye’den seçkin keçi ırklarından süt alan kardeşler, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. 'KEÇİ SÜTÜ ÇOK SAĞLIKLI' Keçilerin bakımını ve süt sağımını yapan Yasin Çamcı, bölgenin şartlarının keçi bakmaya uygun olduğunu belirterek sağlıklı bir ürün sunabilmek için anne sütüne en yakın olan keçi sütünü tercih ettiklerini söyledi. Çamcı, Günlük 20 kilo süt alıyoruz. 6 tanesini İsviçre’den diğerlerini ülkedeki ırklardan getirdik. Ancak şu anda İsviçre keçilerini damızlık olarak kullanmak istiyoruz. Elde ettiğimiz sütleri kadayıf, güllaç, salamura peynir ve yoğurt olarak değerlendiriyoruz. Keçi sütünün kullanılmasını sağlık sektörü onayladığı için taleplerimiz artıyor. Giresun’a her hafta dağıtım yapıyoruz. Birçok ile gönderiyoruz dedi. 'AŞIRI TALEP GÖRÜYOR' Keçi sütlü kadayıfın daha sağlıklı olduğunu anlatan Çamcı, Aşırı talep görüyor, biz de bu imkanı halkımıza sunuyoruz. Türkiye’de keçi sütlü kadayıfı ve güllacı ilk yapan biz olduk. Bunu tadanlar enerjilerine enerji kattığını söyleyip talepte bulunuyorlar. Herkesin keçi sütlü kadayıf ve güllacı tatmalarını isterim diye konuştu. TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN MAKİNE GELİŞTİRİLDİ Seçkin Çamcı da, taleplere yetişmek için makine geliştirdiklerini belirterek Bu makine için de patent girişimimiz oldu. Onun sonucu bekliyoruz. Bu süt çok sağlıklı ve anne sütüne en yakın süt durumunda. Bunu da değerlendirip kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Müşterilerimiz olumlu tepki alıyor ve talepleri yerine getiriyoruz ifadelerini kullandı. İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor Giresun'un Dereli İlçesi, Eğriambar köyünde, Yasin ve Seçkin Çamcı, İsviçre'den getirdiği Saanen türü süt keçisinden elde ettikleri sütlerle kadayıf tatlısı üretti. Kısa sürede ünü ilçeyi aşan ve ülkeye yayılan kadayıf tatlısı, yoğun sipariş alıyor. Çamcı kardeşler, 15 olan keçi sayısını 300'e çıkararak elde edecekleri sütlerle kadayıf tatlısı üretimini artırmayı hedefliyor.

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