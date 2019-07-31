Ekonomi Hindistanlı ünlü iş insanı ölü bulundu
DÜNYA EKONOMİSİ

Hindistanlı ünlü iş insanı ölü bulundu

Hindistanlı ünlü iş insanı ölü bulundu

Eski Karnataka Başbakanı SM Krishna’nın damadı ve ‘Coffee Day’ kahve zincirlerinin sahibi VG Siddharta, Mangaluru şehrindeki Netravati nehrinin kıyısında ölü bulundu.

Haber Merkezi DHA
Kayıp iş insanı Siddhartha ölü bulundu.
Kayıp iş insanı Siddhartha ölü bulundu.

Pazartesi gününden beri kayıp olan Siddharta’nın cesedi, kıyıya vurmuş şekilde bir balıkçı tarafından bulunurken; yetkililer, olayın intihar olup olmadığının araştırıldığını bildirdi.

Hindistan’ın en büyük kahve zincirinin sahibi VG Siddharta, polisin açıklamasına göre, en son Pazartesi akşamı, Netravati nehri üzerinde görüldü. Siddharta, kendisini nehrin üstündeki köprüye bırakan şoförüne dönmesini söyledi. O andan beri kayıp olan 60 yaşındaki Siddharta, 36 saat sonra ölü bulundu.

ÇALIŞANLARINA MEKTUP YAZDI

Siddharta’nın ölümünden birkaç gün önce, çalışanlarına ve şirketin yönetim kurulu üyelerine bir mektup yazdığı bildirildi. Siddharta mektubunda, bir gelir vergisi yetkilisi tarafından taciz edildiğini iddia ederken, kendisini tüm çabalarına rağmen ‘doğru karlı iş’ kuramadığı için suçladı.

Siddharta mektubunda, “Bütün hatalarımdan ben sorumluyum. Şirketle ilgili tüm kararları ben aldım ve bir girişimci olarak başarısız oldum” dedi.

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