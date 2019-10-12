Ekonomi Hisar-A seri üretime geçiyor 2021de TSKya teslim edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hisar-A seri üretime geçiyor: 2021'de TSK'ya teslim edilecek

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A'nın, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi başarıyla imha ettiği ve seri üretim aşamasına gelindiği bildirildi. Sistemin farklı irtifaya sahip modellerinin 2021 ve 2022 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A
Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamında geliştirilen Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'da seri üretime geçileceğini duyurdu.

YÜZDE 100 BAŞARIYLA İMHA ETTİ

Demir, paylaşımında, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor.

  • Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

2021'DE TSK'YA TESLİM EDİLECEK

Hisar projesi sayesinde, hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Hisar'ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için başta 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor.

Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

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