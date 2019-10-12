Hisar-A seri üretime geçiyor: 2021'de TSK'ya teslim edilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamında geliştirilen Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'da seri üretime geçileceğini duyurdu.

YÜZDE 100 BAŞARIYLA İMHA ETTİ

Demir, paylaşımında, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor." ifadelerini kullandı.

SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihâi sistem testlerinde hedefi %100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor. Hayırlı olsun. pic.twitter.com/HJ7qRbrlOe — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 12, 2019

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor.



Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

2021'DE TSK'YA TESLİM EDİLECEK

Hisar projesi sayesinde, hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Hisar'ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için başta 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor.

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Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.