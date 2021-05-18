Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı hububat alım fiyatları çiftçileri sevindirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatları çiftçileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatları çiftçileri memnun etti. Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ''Cumhurbaşkanımızın açıkladığı alım fiyatları güzel ve yerinde. Toplum ve üretici olarak Allah'a şükretmesini biliyoruz. Devletimizi biliyoruz.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Hububat alım fiyatları çiftçileri sevindirdi
Foto/arşiv

Eskişehir'de Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarında geçen yıla göre yapılan artışın kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Çiftçinin amacının ülkenin vatandaşlarını doyurmak olduğunu dile getiren Buluşan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı alım fiyatları güzel ve yerinde. Toplum ve üretici olarak Allah'a şükretmesini biliyoruz. Devletimizi biliyoruz. Dünyanın ülkemiz üstüne oynadığı oyunları biliyoruz. Pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların farkındayız. Her şeye rağmen çiftçiye verilen destekler için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz."

Çiftçi Mehmet Ali Törü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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