Hurda demirden ihracat yatırımı

Bartın'da kurulu Mescier Demir-Çelik Fabrikası'nda 100 milyon dolar yatırımla kurulacak ark ocağında, yılda 1 milyon ton hurda demir yarı mamule dönüştürülerek yurt dışına ihraç edilecek. Fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Mescier, Bartın'da kurulu fabrikalarında 2018'de 400 bin ton üretime çıkarak yüzde 300 artış gerçekleştirdiklerini söyledi. Mescier, 400 bin tonluk üretimin 300-350 bin tonunun ihraç edildiğini aktararak, "100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Karabük ve Bartın'da yaklaşık 700 kişi istihdam sağladığımız fabrikamızda bu yıl 500 bin ton üretim hedefliyoruz" diye konuştu.

YILDA 200 GEMİ HEDEFİ

Mescier, şöyle devam etti: "Fabrikamızda 100 milyon dolar yatırımla kuracağımız ark ocağı ile 1 milyon ton hurda demiri yarı mamule dönüştüreceğiz... Yatırımımız bitince Bartın Limanı'na yılda her biri 5-6 bin ton kapasiteli 200 gemi girecek."

Demir ithalatını azaltacak

Söz konusu fabrikanın yatırım ve işletme müdürü Fuat Yıldırım, fabrikalarındaki yatırımla demir ithalatının azalıp ihracatının artmasının, katma değeri yüksek getiri sağlayacağını ifade etti. Bu yatırımın 350 kişilik ilave istihdam oluşturacağını ve dolaylı olarak bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacağını kaydeden Yıldırım, “Yıl içinde devreye alınması planlanan ark ocağı tesisinin tamamlanmasıyla ithal demir kalemi ihracata dönüşecek” dedi.