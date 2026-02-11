HÜRJET uluslararası iş birliğini güçlendirdi: Türk ve İspanyol devleri el sıkıştı

HÜRJET ihracatıyla ivme kazanan Türkiye ve İspanya ilişkileri, SDT ve Oesia Grup arasındaki stratejik ortaklıkla yeni bir boyuta taşındı. İki dev şirket, elektronik harp ve insansız sistemlerde ortak teknoloji geliştirecek.
Jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına ilişkin sözleşme, Türk ve İspanyol teknoloji şirketlerinin yakınlaşmasını ve yeni işbirliklerinin ortaya çıkmasını sağladı.
Stratejik işbirliği için imzalar atıldı
Türk savunma sanayisi bünyesinde özellikle savunma elektroniği ve yazılım tabanlı sistemler üzerine uzmanlaşan SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.
SDT, ulusal ve uluslararası savunma ve güvenlik pazarlarında stratejik işbirliği çerçevesi oluşturmak amacıyla İspanyol Oesia Grup ile mutabakat zaptı imzaladı.
Teknolojik bağımsızlık ve rekabet gücü hedefleniyor
İşbirliği elektronik harp, insansız sistemler, simülasyon ve füze alt sistemleri gibi alanlarda en ileri teknolojilerin ortaklaşa geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için bir çerçeve oluşturuyor. Her iki şirketin birbirini tamamlayan kabiliyetlerini bir araya getiren anlaşma, uluslararası pazardaki rekabet güçlerini artırmayı ve teknolojik bağımsızlığı güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu ortaklık, Oesia'nın ileri akıllı görüş, simülasyon, güvenli taktik haberleşme ve İHA navigasyon teknolojisindeki yetkinliklerini, SDT'nin eğitim ve simülasyon sistemleri, görüntü ve veri işleme, aviyonik ve mekatronik ile füze alt sistemlerindeki uzmanlığıyla birleştirecek.
Suudi Arabistan pazarında yeni fırsatlar
SDT Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Harun Solmaz, yaptığı açıklamada, fuara gelmeden önce özellikle Suudi Arabistan'ın ihtiyacı olan sistemlere yönelik fizibilite çalışması yaptıklarını söyledi.
Buradan yola çıkarak Hava Muharebe Eğitim Podu (ACMI), elektronik harp ve simülasyon sistemleri özelinde fuarda kabiliyetlerini gösterdiklerini anlatan Solmaz, bu çerçevede katılımcılara çözümleri ve ürünleri hakkında bilgiler aktardıklarını ifade etti.
Genel olarak Suudi Arabistan'ın hava kuvvetleri bağlamında güçlü bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Solmaz, dolayısıyla uçak platformlarının birlikte eğitim yapabilmelerini baz alan ACMI podunun burada gerçekten bir fırsat yaratacağını düşündüklerini dile getirdi. Solmaz, "Kurduğumuz ilişkiler, aktardığımız bilgiler bağlamında güzel geri dönüşler de aldık. Umarım bu fuar sonrası anlamlı şeylere imza atarız. Diğer firmalarımızın olduğu gibi güzel imzaları hep beraber halkımıza ve ülkemize duyururuz." dedi.
HÜRJET buluşturdu yeni iş birlikteliği doğdu
Fuar kapsamında İspanya'nın savunma sanayisindeki en önemli teknoloji aktörlerinden Oesia ile imzaladıkları mutabakat metniyle başlayan işbirliğine yönelik açıklamalarda bulunan Solmaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) HÜRJET ihracatıyla Türkiye ve İspanya arasında başlayan güzel bir ilişki olduğunu belirtti.
İspanya'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı FEINDEF'e katıldıklarında kabiliyetleri kendileriyle örtüşen Oesia ile bir araya gelip HÜRJET'i baz alarak birlikte neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini anlatan Solmaz, şöyle konuştu: