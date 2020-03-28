Huzurevlerine anlık takip sistemi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında huzurevlerinde alınan ilave tedbirleri açıkladı. Yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Selçuk, “Gerek görülmesi halinde, kuruluşlarımızda oluşturulacak ‘Sosyal İzolasyon Odaları’, ‘Sosyal İzolasyon Katı’ ve burada çalışacak sabit personellerin belirlenmesi için hazırlıklarımızı tamamladık.” diye konuştu.

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Mobil oksijen tüpleri temin edilecek

Bakan Selçuk, henüz yaşlı kabulü yapılmayan ve yeni açılacak huzurevlerinin, tanımlara uygun ‘Sosyal İzolasyon Kuruluşu’ olarak dizayn edilmesi ve gerektiğinde devreye alınması için de çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Selçuk, tüm kuruluşlarda ihtiyaç duyulacak oksijen sistemleri ile mobil oksijen tüpleri ve diğer oksijen aparatlarının temininin sağlandığını, İl Müdürlükleri Takip İzleme Birimleri tarafından mevcut stokların takibi ve kontrolünün yapılması için de ayrıca talimat verdiklerini belirtti.

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Dijital nöbet sistemi

Selçuk, kuruluşlarda kat nöbeti tutan personel başta olmak üzere tüm nöbet çizelgelerinin resmi yazıyla İl Müdürlükleri Takip İzleme Birimine dijital ortamda iletildiğini de kaydetti. Bakan Selçuk, takip çizelgeleriyle engelli ve yaşlıların belirtilen saatlerde düzenli olarak ateş, nabız ve solunum sayısı takiplerinin yapıldığını, sosyal izolasyon kurallarına kati surette uyulduğunu da hatırlattı.

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2 metre mesafeyle yemek düzeni

Kuruluşlarda engelli ve yaşlıların bulundukları katlarda yemek yemelerinin sağlandığını, sakinlerin yemekhaneye gitmelerinin mecburi olması durumunda en az iki metre mesafeli oturma düzeni ile bu planlamanın yapıldığını belirten Selçuk, kuruluşta kalanların psiko-sosyal anlamda desteklediklerini, hobileri ve sevdiği uğraşlara göre bireysel etkinlikler konusunda sakinlere çözüm sunma gayreti içinde olduklarını kaydetti.