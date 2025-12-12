İBB’den zam yağmuru

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSPARK’tan, Kent Lokantası’na, mezar yerlerinden sosyal tesis ücretlerine kadar bir çok kalemde vatandaşa zam yağdırdı. İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu dün yapıldı. Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapılması teklifi görüşüldü.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

Meclis'te yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. İSPARK ücretlerine en son 12 Haziran 2024'te yüzde 50'ye varan oranlarda, 12 Aralık 2024'te de yüzde 115'e varan oranlarda zam yapılmıştı. Meclis'te, orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine artış yapılması teklifi görüşüldü. Burada da ücretlere yüzde 40’a varan zam yapıldı.

MEZAR YERLERİ UÇTU

Meclis oturumunda 2026 yılında geçerli olacak mezarlık ücret ve hizmet bedelleri görüşüldü. Tarifeye göre, gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler ücretsiz verilmeye devam edecek. Tabutlu defin, briket lahit, tek katlı lahit, çift katlı lahit mezar bedelleri ise yüzde 100 zamlandı. Mezarlık yeri bedelleri ise gruplara göre değişim gösterdi. Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 17 bin 904 lira olan yer bedeli yüzde 200 zamla 53 bin 712 liraya çıktı.

334 BİN LİRAYA MEZAR YERİ

Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri bedeli 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseldi. Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce ve Avcılar'ın bulunduğu ikinci gruptaki mezarlıklarda 3 bin 248 lira olan yer bedeli 6 bin 496 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22 bin 384 liradan 44 bin 768 liraya, boş mezar yeri bedeli 44 bin 788 liradan 89 bin 536 liraya çıktı. 3 bin 248 lira olan çocuk cenazesi için yer bedeli ise 6 bin 496 lira oldu.

KENT LOKANTASI DA NASİBİNİ ALDI

Kent lokantaları da zamdan nasibini aldı. Kent menünün ücreti 70 liradan yüzde 43 zamla 100 liraya, pet şişe su fiyatının 5 liradan yüzde 40 zamla 7 liraya çıkarıldı. Tuvalet kullanım ücretleri de 5 liradan yüzde 100 zamla 10 liraya yükseltildi. Sosyal tesislerdeki yiyecek ücretlerinde de farklı oranlarda artış talep edildi. İftar menüsünün 550 liradan yüzde 27 zamla 700 liraya, diğer ürünlere ise yüzde 25’e varan oranlarda zam yapıldı. Belediye hizmetlerinde daha bir çok kalemde yüzde 1500’e varan zamlar yapıldı.







