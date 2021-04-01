​ICBC Türkiye’yi ticari ağına aldı

ICBC İş Birliği Platformu’nu Singapur, Malezya, İtalya, Arjantin gibi ülkelerden sonra Türkiye de kullanmaya başlıyor.

Türkiye’de faaliyete başladığı günden itibaren Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Grubu’nun geniş küresel ağından yararlanarak Çin ve Türk firmalarının dış ticaret işlemlerine yönelik avantajlı ürünler sunan ICBC Turkey, “ICBC İş Birliği Platformu”nu Türkiye’de de hizmete açıyor.

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KÜRESEL ÖLÇEKTE HİZMET AĞI SUNUYOR

Dünyanın en büyük bankası ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey, sınır ötesi ticarette işletmelerin karşılaştığı sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020’de hayata geçirdiği ICBC İş Birliği Platformu’nu Singapur, Malezya, İtalya, Arjantin gibi ülkelerden sonra Türkiye’nin de kullanımına açıyor. Finansal hizmetlerin gelişimi için “yeni bir iş modeli” oluşturan ICBC İş Birliği Platformu, yerel ve yabancı işletmelere, dil engeli olmaksızın küresel iş fırsatlarından yararlanarak kapsamlı ve güvenli bir şekilde ticaret yapma imkan sunuyor. ICBC İş Birliği Platformu, sadece küresel ölçekte bir hizmet ağı sunmayacak, aynı zamanda bu iş için görevlendirilmiş yaklaşık 300 kişilik profesyonel ekibi ile platforma kayıt olan firmalara özel danışmanlık, organizasyona katılım, platform kullanımı konusunda yönlendirme, platform üzerinden sunulan finansal hizmetler hakkında bilgilendirme ve global endüstri ağına güvenli bir şekilde bağlanma gibi birçok konuda destek verecek.

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40 ÜLKE VE 20 BİN İŞLETME KAYITLI

Dış ticarete açılmanın geliştirilmesi ve ihracatın teknolojik yöntemlerle desteklenmesi hedefiyle işletmelere ilk defa bir platform üzerinden hizmet verilecek. ICBC İş Birliği Platformu, her ölçekte şirketin küresel endüstriyel dünyaya ve tedarik zincirine daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacak. Platformda 40’tan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 20 bin işletme bulunuyor.

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Bu sene Türkiye’deki altıncı yılını kutlayacak ICBC Turkey’in faaliyete başladığı ilk günden beri stratejisi, ICBC Grubu’nun geniş küresel ağından yararlanarak Çin ve Türk firmalarının ihracat işlemlerini kolaylaştıran ürünler sunmaktı.

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ÇİN’LE TİCARET YAPAN FİRMALAR BELİRLENDİ

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, aynı stratejinin bir parçası olarak hizmete girecek ve dış ticaretin güvenli gelişimine katkıda bulunacak platform hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: