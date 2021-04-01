Ekonomi ICBC Türkiyeyi ticari ağına aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​ICBC Türkiye’yi ticari ağına aldı

ICBC Türkiye’yi ticari ağına aldı

Çin'in dış ticaret altyapısı Türkiye’den de kullanılabilecek. ICBC Turkey Başkanı Xiangyang Gao, “ICBC İş Birliği Platformu ithalat ve ihracat desteklenerek dil engeli, belirsiz politikalar, vakitsiz finansal destek gibi sorunlara çözüm getirilmesinin yanısıra her sektörden uluslararası pazarda büyümeleri için yardımcı olacak” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​ICBC Türkiye’yi ticari ağına aldı
ICBC İş Birliği Platformu’nu Singapur, Malezya, İtalya, Arjantin gibi ülkelerden sonra Türkiye de kullanmaya başlıyor.

Türkiye’de faaliyete başladığı günden itibaren Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) Grubu’nun geniş küresel ağından yararlanarak Çin ve Türk firmalarının dış ticaret işlemlerine yönelik avantajlı ürünler sunan ICBC Turkey, “ICBC İş Birliği Platformu”nu Türkiye’de de hizmete açıyor.

Orta Koridor’un önemi ortaya çıktı: Kanal İstanbul varlığımızı artıracak
EKONOMİ
Orta Koridor’un önemi ortaya çıktı: Kanal İstanbul varlığımızı artıracak

KÜRESEL ÖLÇEKTE HİZMET AĞI SUNUYOR

  • Dünyanın en büyük bankası ICBC’nin Türkiye iştiraki ICBC Turkey, sınır ötesi ticarette işletmelerin karşılaştığı sorunlara çözüm getirilmesi amacıyla 28 Ağustos 2020’de hayata geçirdiği ICBC İş Birliği Platformu’nu Singapur, Malezya, İtalya, Arjantin gibi ülkelerden sonra Türkiye’nin de kullanımına açıyor. Finansal hizmetlerin gelişimi için “yeni bir iş modeli” oluşturan ICBC İş Birliği Platformu, yerel ve yabancı işletmelere, dil engeli olmaksızın küresel iş fırsatlarından yararlanarak kapsamlı ve güvenli bir şekilde ticaret yapma imkan sunuyor. ICBC İş Birliği Platformu, sadece küresel ölçekte bir hizmet ağı sunmayacak, aynı zamanda bu iş için görevlendirilmiş yaklaşık 300 kişilik profesyonel ekibi ile platforma kayıt olan firmalara özel danışmanlık, organizasyona katılım, platform kullanımı konusunda yönlendirme, platform üzerinden sunulan finansal hizmetler hakkında bilgilendirme ve global endüstri ağına güvenli bir şekilde bağlanma gibi birçok konuda destek verecek.

Dünya Bankası Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'e çıkardı
EKONOMİ
Dünya Bankası Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'e çıkardı

40 ÜLKE VE 20 BİN İŞLETME KAYITLI

Dış ticarete açılmanın geliştirilmesi ve ihracatın teknolojik yöntemlerle desteklenmesi hedefiyle işletmelere ilk defa bir platform üzerinden hizmet verilecek. ICBC İş Birliği Platformu, her ölçekte şirketin küresel endüstriyel dünyaya ve tedarik zincirine daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacak. Platformda 40’tan fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 20 bin işletme bulunuyor.

THY'den yolcularına ücretsiz hizmet: 'PressReader' ile gazete ve dergilere ulaşabilecekler
EKONOMİ
THY'den yolcularına ücretsiz hizmet: 'PressReader' ile gazete ve dergilere ulaşabilecekler
  • Bu sene Türkiye’deki altıncı yılını kutlayacak ICBC Turkey’in faaliyete başladığı ilk günden beri stratejisi, ICBC Grubu’nun geniş küresel ağından yararlanarak Çin ve Türk firmalarının ihracat işlemlerini kolaylaştıran ürünler sunmaktı.

Fatih Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarını tamamladı
EKONOMİ
Fatih Türkali-2 kuyusundaki çalışmalarını tamamladı

ÇİN’LE TİCARET YAPAN FİRMALAR BELİRLENDİ

ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, aynı stratejinin bir parçası olarak hizmete girecek ve dış ticaretin güvenli gelişimine katkıda bulunacak platform hakkında şu değerlendirmeleri yaptı: “Platform ithalat ve ihracatın desteklenmesi ve sınır ötesi ticarette işletmelerin karşılaştığı bilgi asimetrisi, dil engeli, belirsiz politikalar, vakitsiz finansal destek gibi sorunlara çözüm getirilmesinin yanı sıra her sektörden ve ölçekten işletmelere uluslararası pazarda büyümeleri için yardımcı olmak amacıyla geliştirildi. Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkiler ekonomi açısından büyük önem taşıyor. Platformu Türkiye’de de hizmete açmadan önce hemen her sektörden Çin’le ticareti olan yurt içi firmaları belirledik.”
Abone Ol Google News
Ekipler gece gündüz çalışıyor

Ekipler gece gündüz çalışıyor

​Bahar geldi ancak orada metrelerce kar var.
Ramazanda ete zam var mı?

Ramazanda ete zam var mı?

​Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili açıkladı.
Fatmanur Altunu isyan ettiren karar: Mahkemeden ağır hakarete beraat

​Mutasyon virüs klasik koronavirüsün yerini aldı.

​Ezidilerin sözcüsü İbrahim Hudeyda TVNET'e konuştu.

Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu açıkladı.

Villada dehşet anları

Villada dehşet anları

​Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı.

Ticaret Bakanı Pekcan'dan esnafı rahatlatan açıklama.

​"Karar Türkiye'nin var oluş haklarına ileri düzeyde zarar vermiştir."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.