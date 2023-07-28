IDEF'23'te DERMAN'a büyük ilgi

Fuarda Koluman Otomotiv standını, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Musa Avsever, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Jandarma Genel Komutanı Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, SSB Başkan Yardımcıları Mustafa Murat Şeker ve Prof. Dr. İhsan Kaya, Milli Savunma Eski Bakanı Hulusi Akar, Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve Kahraman Türk Ordumuz subayları eşliğinde birçok ülkenin askeri kurmayları ziyaret etti.

DERMAN ile fotoğraf çekildi. Ayrıca, 50'den fazla ülkeden yabancı temsilciler Koluman Otomotiv standını ziyaret ederek ürünlerle ilgili bilgi aldı. Fuarda birçok inovasyon sergilenirken, Savunmanın yeni taşıyıcı gücü 8x8 DERMAN büyük ilgi gördü.

Koluman Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Saltık, “Sivil ve askeri ürünlerimizle uluslararası arenada varlığımızı güçlendireceğiz. DERMAN ve diğer ürünlerimize olan yüksek ilgiden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Sürekli çalışmaya ve büyümeye devam edeceğiz” dedi.







