İGA'ya gelen hava yolu sayısı 100’e ulaştı

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden İGA İstanbul Havalimanı, 100'üncü yılda hizmet verdiği hava yolu sayısını Air China ile 100’e taşıdı. Böylece ‘100’ler Kulübü’ne giren İGA İstanbul Havalimanı, dünyanın en fazla sayıda hava yolu şirketine hizmet veren 3 havalimanından biri oldu.

DÖRDÜNCÜ HAVA YOLU ŞİRKETİ

Air China’nın, Çin'in Başkent Pekin’den İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşu sonrasında düzenlenen törende konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen, Air China ile Çin menşeili hava yolu sayısının 4’e ulaştığını belirtti. Bilgen, haftada 3 gün yapılacak İstanbul - Pekin karşılıklı uçuşların; iki ülke arasındaki ticari, turistik ve kültürel ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.

2024 HEDEFİ 85 MİLYON YOLCU

Dünyada en çok hava yolunu ağırlayan ‘mega hub'lar arasında yer aldıklarını söyleyen Bilgen, şunları söyledi: “Bölgenin küresel aktarma merkezi olmamız vesilesiyle 61 hava yolu şirketinden 100 hava yoluna ev sahipliği yapan bir konuma ulaştık. 2024 hedefimiz 85 milyon yolcu. Yeni yılda 5 yeni hava yoluna daha ev sahipliği yapacağız."







