İGİAD’dan 15’nci girişimcilik ödülü

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği’nin(İGİAD) geleneksel olarak düzenlediği girişimcilik ödülüne 15’nci yılında Human Resources Peak’ten (HRPeak) Burhan Koca layık görüldü. Ödüle layık görülen Koca, İGİAD’ın iyilik tohumları saçtığını aktarırken, Karz-ı Hasen’in önemine de dikkat çekti. Koca, “Karz-ı hasen anlayışının mücessem timsalleri olan ve yolun başından beri desteğini esirgemeyen çok değerli dostlarıma da minnetlerimi arz ederim. Onlar ki, zor zamanlarımda; abi istersen bu para tamamen senin olabilir diyen mi dersiniz her biri birbirinden güzel insanlar” dedi.

TOPLUMSAL REFAHA KATKI

Girişimciliğin refaha somut yansımaları olduğuna değinen İGİAD Başkanı Ayhan Karahan organizasyonda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Girişimciler, teknolojik icatlara öncülük ederek, üretimde yenilikler yaparak, verimlilik artışı sağlayarak toplumsal refahın artışına katkı sağlamaktadır. Geleceği inşa edecek olanlar, yeni fikirler peşinde koşan, dürüst girişimcilerdir. Girişimci ahlaklı, adaletli, hakkaniyetli, merhametli, cesur, cömert ve öncü olmalıdır. Örnek girişimci; hakkı, adaleti bilen girişimcidir.”

BUGÜNÜN GİRİŞİMCİSİ PAYLAŞMAYI BİLMELİ

Ayrıca ahilik ruhunun da tekrardan canlanması gerektiğini vurgulayan Karahan, “Bugün bütün dünyanın girişimcileri kâr peşinde koşmakta, bunun için teknolojik icatlar yapmakta, verimliliği arttırmakta, yenilikleri takip etmektedir. Ancak İGİAD olarak bizim girişimci profilimiz bunlarla sınırlı değildir. Bizim için örnek girişimci; hakkı, adaleti, paylaşmayı bilen girişimcidir. Sadece kendi kazancıyla değil, komşusunun kazancıyla da dertlenen “ahi ruhlu” girişimcidir” dedi.