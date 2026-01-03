İGİAD'ın asgari ücreti 44.217 TL

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça, 2026 yılı için yaptığı insani geçim ücreti çalışmasıyla 4 kişilik bir ailenin evine girmesi gereken temel ücretin 44 bin 217 lira olması gerektiğini belirtti.

ÇALIŞANLARDAN ALINAN RAKAMLARLA BELİRLENDİ

İnsani Geçim Ücreti’ni 2016’dan bu yana belirlediklerinin altını çizen Akça, "Bu ücret, biraz daha dar ölçekte ama hem enflasyonu hem istihdamı hem de üyelerimizin verdiği rakamlarla piyasanın gerçeklerini göz önünde bulundurarak açıkladığımız rakamdır. Belirli analizlerle, belirli istatistikler üzerine, beyaz yaka ve mavi yaka gibi farklı demografik yapılardaki işçilerimizin tamamından aldığımız reel rakamlar ve veriler üzerinden yaptığımız çalışma sonucunda 2026 yılında 4 kişilik bir ailenin evine girmesi gereken en düşük rakamı 44 bin 217 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz" diye konuştu.

Hüseyin Akça

İŞÇİ VE İŞVEREN ÇATIŞMASI KİMSEYE KAZANDIRMAZ

Hüseyin Akça, tüm üyelere ve tüm iş insanlarına bu rakamı ödemelerini tavsiye ettiklerini vurgulayarak, “İşçi 'Az alışayım ama çok kazanayım', işverenin 'Çok çalıştırayım ama az ödeyeyim' gibi bir yaklaşımı işverene de işçiye de hiçbir şey kazandırmayan, sadece çatışma, güvensizlik ve huzursuzluk getiren bir sonuca götürüyor. Ama işçimiz de işverenimiz de bereketi önceleyen bir yaklaşım sergilerse buradan huzurlu ve bereketli işletmeler çıkacaktır diye ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

KAZANCI PAYLAŞMAK AZALTMAZ ÇOĞALTIR

Bu rakamın asgari ücretten farklı olduğuna işaret eden Akça, "Asgari ücret belli başlı kriterlerde bir hesap yöntemidir, siyasi bir yönü vardır. İstihdamla ilgili, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili çok ciddi parametrelerde değişkenlere dokunduğu yerleri vardır. Ama insani geçim ücreti tamamıyla çalışan ile işveren arasında. Enflasyonist dönemden artık normale dönmeye çalıştığımız, hükümetin elinden geleni yaptığı bir dönemde işverenlerimizin de çalışanlarımızın da bizim de mutlaka çorbada tuzumuz olmalı. İşverenlerimiz paylaşmaktan çekinmemeli" değerlendirmesinde bulundu.











