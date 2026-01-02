Ekonomide reform yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıl mesajında dikkat çektiği reformlar, bu yılın başından itibaren ekonomi yönetimi ve TBMM'nin gündeminde olacak. Bu kapsamda mali disiplinin korunması, üretimin artırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesi için 2026 yılında yoğun mesai yapılacak. Yıl boyunca harcamalarda disiplin ve etkinlik politikası sürdürülecek. Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması sağlanacak.





KAYIT DIŞILIKLA ANLIK MÜCADELE

Vergi adaletinin güçlendirilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında Meclis gündemine Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalıştığı ve FAFT'ın bu son baharda üye ülkelere gönderdiği yeni eylem planı kapsamında uygulamaya sokacağı 20 maddelik kanun teklifi de alınacak. Böylece şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sistemi devreye sokulacak. Hesabın anında dondurulabilmesi sağlanacak.





ASGARİ GELİR VERGİSİ GÜNDEME

Yeni yılda vergi artışından ziyade vergi tabanının genişletilmesine odaklanılacak. 2025 yılının son vergi torbasında başlatılan vergi istisnalarının kaldırılmasına bu yılda devam edilecek. Bu doğrultuda bazı sektörlere tanına vergi muafiyetleri ve istisnaları ile indirimlerine son verilecek. Kazancına göre düşük vergi ödeyen sektörlerde tanınan hibe, kredi ve diğer ayrıcalıklar ortadan kaldırılacak. Özellikle bekletilmeye alınan ve 357 bin mükellefi kapsayan asgari gelir vergisinin çok kazanan ama az vergi ödeyenlere uygulanması bekleniyor.





YÜKSEK KATMA DEĞERE DESTEK

2026 yılında döviz getirisi yüksek olan sanayi, teknoloji ve ihracat yatırımlarına öncelik verilecek. Yüksek katma değerli üretimin desteklenecek. Organize sanayi bölgeleri ve yatırım teşvikleri artırılacak. OVP kapsamında 2025 yılında ihracat hedefi 273,8 milyar dolar, 2026 yılı için 282 milyar dolar, 2027 için 294 milyar dolar ve 2028 için 308,5 milyar dolar olarak belirlenmişti. Türk ihracatçılarının küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak amacıyla 2026 yılında ihracatta hedef ülke sayısını 55'ten 60'a yükseltildi. Dar gelirli kesimlere yönelik desteklerin daha etkin hale getirilmesi sağlanacak. Yeni sosyal politikaları düzenleyecek olan eylem planları da Meclis gündemine getirilecek.





3 önemli başlık Meclis gündeminde

KİT yönetişim reformu, esnek çalışma hayatı eylem planı ve Hâl Kanunu gibi reform başlıkları da 2026'da Meclis gündeminde olacak. Hâl Kanunu'na ilişkin hazırlanan reform paketinin temel amacı, gıda fiyatlarındaki aracılık maliyetlerini azaltmak ve fiyat istikrarını sağlamak olacak. Çalışma hayatına ilişkin reformun merkezinde esnek çalışma modeli yer alıyor. Düzenleme, özellikle gençler, kadınlar ve uzaktan çalışanlar için yeni istihdam alanları açmayı hedefliyor. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'ne (KİT) yönelik reform çalışmaları ise kamu maliyesinin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Planlanan düzenlemeler kapsamında, KİT'lerde zarar azaltılacak. Kurumsal yönetim ilkeleri güçlendirilecek. Performans ve verimlilik esaslı yönetim modeli oluşturularak, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması sağlanacak.



