Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Yılmaz, "Arz tarafını güçlendiren reform adımları ve talep yönetimindeki kararlılığımızla, 2026 yılında enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmeyi, 2027 itibarıyla ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. 2026'da enflasyonu yüzde 20'nin altına indirmeyi, 2027'de ise tekrar tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
