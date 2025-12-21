Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Kanlı Noel' mesajı: Tarihin silinmeyecek kara lekesi

13:3321/12/2025, Pazar
AA
Yılmaz, Kanlı Noel'in tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamının tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı.


Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmeyi ve Ada'yı topyekun işgal etmeyi hedefleyen saldırılarının simgesi olan Kanlı Noel'in tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:


  • "Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum Kıbrıs Türklerinin katledildiği bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile omuz omuza verdiği kararlı direniş sayesinde amacına ulaşamamıştır. Kanlı Noel'in yıl dönümünde bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye ve KKTC, sonsuza dek omuz omuza var olacaktır."


#Kanlı Noel
#EOKA
#Cevdet Yılmaz
