2026 yılı reformlarla taçlanacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınlanan video mesajında yeni yılın reformlarla taçlanacağını söyledi.

Yepyeni bir heyecanla yeni ümit ve hedeflerle 2026’ya “Merhaba” denildiğini ifade eden Erdoğan, yeni takvim yılının ülke, millet, gönül coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Gerek terör örgütleri, zehir tacirleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelelerinde gerekse devletin güvenliği ve bekasını temin uğrunda şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, 86 milyonun huzur ve esenliği için büyük bedeller ödeyen gazilere şahsı ve milleti adına teşekkür etti.





REKORDAN REKORA KOŞUYORUZ

Geride bırakılan senede hem ülkede hem de dünyada önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Bölgemizde etkisi artan savaş, kriz ve gerilim ortamına rağmen emin ve ehil kadroların yönetiminde Türkiye kutlu yolculuğunu güvenle sürdürüyor. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programının olumlu sonuçlarına geniş bir yelpazede şahitlik ediyoruz. Dezenflasyon süreci devam ederken, Merkez Bankamızın rezervleri güçleniyor. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz. Turizmden savunma sanayiine birçok alanda rekordan rekora koşuyoruz.”





KİRALARDAKİ KÖPÜK İNECEK

“İlk kuraları iki gün önce çekilen 500 bin sosyal konut projemizin dar gelirli vatandaşlarımızı çok uygun şartlarla ev sahibi yapma yanında konut ve kira fiyatlarındaki köpüğün inmesine de katkı vereceğine inanıyorum. Ekonomide elde ettiğimiz kazanımları bu sene reformlarla taçlandırmak niyetindeyiz. Büyük kongremizde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı Reform Programımızı, Meclis’imizin de desteğiyle inşallah adım adım hayata geçireceğiz.”





ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRDIK

Hükümetlerinin 2025 yılı boyunca birinci önceliğinin 6 Şubat asrın felaketinin yaralarının sarılması olduğunu belirten Erdoğan, “Kaybettiğimiz canları geri getiremesek de altyapısıyla, meydanlarıyla, yeşil alanları, sosyal donatılarıyla, tarihi ve kültürel dokusuyla şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı başardık” dedi. Söz verdikleri üzere 27 Aralık’ta Hatay’da yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla 455 bininci deprem konutunun anahtarını hak sahiplerine büyük bir gururla takdim ettiklerini dile getiren Erdoğan, yeni ev ve iş yerlerinin depremzedelere hayırlı uğurlu olmasını diledi.





VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ

6 Şubat’tan bu yana kışın soğuğuna, yazın sıcağına aldırmadan 7 gün 24 saat esasıyla şantiyelerde çalışanlara, konutların inşasında emeği geçen tüm kurumlara ve hayırseverlere teşekkür eden Erdoğan, “İnşa çalışmalarına omuz vermek yerine yapılan her işi kötüleyenleri ise devletimizin neleri başardığını bizzat yerinde görebilmeleri için Hatay’a ve diğer afetzede şehirlerimize davet ediyorum. İktidar ve ittifak olarak bundan sonra da verdiğimiz sözleri tutacak, milletimize mahcup olmayacağız” ifadelerini kullandı.





Bölgede yepyeni bir sayfa açılacak

Yalnızca ülkenin değil, bölgenin de önünde yepyeni bir sayfa açacak “Terörsüz Türkiye” sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktıklarına dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhur İttifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz, sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız.”





Terörün hiçbirine müsaade yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Ankara Polatlı'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığını ziyareti sırasında, telefonla Mehmetçiği selamladı. Erdoğan, "Bir taraftan iç cephemizi güçlendirirken diğer taraftan savunma sanayi başta olmak üzere her alanda oyun değiştirici nitelikte adımlar atıyoruz" dedi. Aydınlık yarınlara mutlaka kavuşulacağının belirten Erdoğan, "Yeni, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz. Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.





Soykırımcılar adalete hesap verene kadar susmayacağız

Sadece kendi insanlarını değil, yüzü ülkeye dönük hiçbir kardeşlerini yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Hakkı, adaleti ve vicdanı merkeze alan siyasetimizin yansımaları, Suriye ve Gazze başta olmak üzere bölgemizin her yanında görülmektedir. 8 Aralık devrimiyle hürriyetine kavuşan komşumuz Suriye’de toparlanma hızlanmış, siyasi istikrar yolunda kısa sürede önemli mesafe alınmıştır.”





BİR YILDA 600 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

“Suriye’de huzur ortamı kökleştikçe gönüllü geri dönüşler de artmış, son bir yılda 600 bin Suriyeli misafirimiz vatanlarına geri dönmüştür. Siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamış güçlü bir Suriye inanıyoruz ki hem çevresine hem de dünyaya müstesna katkılar yapacaktır. Türkiye olarak Arap, Kürt, Türkmen, Sünni, Şii, Nusayri demeden Suriye halkının huzur ve güvenliği için yeni yönetime gereken desteği vereceğiz.”





SOYKIRIMI ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ

“Gazze’de bizim de katkımızla sağlanan ateşkes, İsrail’in tüm ihlallerine rağmen Gazzeli kardeşlerimizin sağduyusu sayesinde halen sürmektedir. İsrail’in saldırılarının durması, Gazze’ye insani yardım girişinin hızlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlayabilmesi için yoğun çaba içindeyiz. Çoğu çocuk ve kadın 71 bin kardeşimizi şehit edenler adalete hesap verene kadar sinmeyecek, susmayacak, soykırımı asla unutturmayacağız.”





MAVİ VATAN’DA KORSANLIĞA GÖZ YUMMAYIZ

“5’inci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an evvel adil ve kalıcı bir barışla noktalanması için de girişimlerimizi sürdürüyoruz. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına yönelik artan tahrik ve tehditleri yakından takip ediyoruz. ‘Mavi Vatan’da ne emrivakiye ne yan kesiciliğe ne de korsanlığa asla göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum.”



