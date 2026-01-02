2025'te en çok altın kazandırdı

Gram altın geçen yıl en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2025'in son haftasına kadar yıllık yüzde 110 artış gösteren altın fiyatları, yılın son haftasında ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmeler ve Trump'ın 'Barışa hiç olmadığımız kadar yakınız' açıklamalarıyla bir günde yüzde 4,5 seviyesinde gerilese de yılı yüzde 100'ün üzerinde artışla tamamladı. 2025 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 101,75 ile altının gram fiyatı oldu. Geçen yılın sonunda 2 bin 975 lira olan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2025 yılının son işlem gününde 6 bin 2 liraya çıktı.





BORSADAKİ YÜKSELİŞ %14,5'TE KALDI

2024 yılını 20 bin 180 liradan tamamlayan cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 40 bin 464 lira oldu. Cumhuriyet altınında yüzde 100,52 artış kaydedildi. 2024 yılını 9.830,56 puandan tamamlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, 2025 sonunda 11.261,52 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 1.430,52 puan ve yüzde 14,56 olarak gerçekleşti. TL karşısında ABD Doları'nın yıllık artışı yüzde 21,07 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 36,68 yükseliş görüldü. 2024 yılında 35,3580 lira olan ABD Doları, 2025 yılında 42,8090 liraya çıktı. Geçen yılın sonunda 36,7510 lira olan avronun satış fiyatı da 2025 yılının son işlem gününde 50,2320 liraya yükseldi.





Altında son 46 yılın en yüksek kazancı

Altının onsu geçen yıl yatırımcısına yüzde 64,2 getiri sağlayarak, 1979'dan bu yana en yüksek yıllık kazanca imza attı. Altın "güvenli liman" özelliğiyle öne çıkarken, jeopolitik risklerin devam etmesi fiyatları destekledi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken ABD ile Venezuela arasında tırmanan gerilim de altın fiyatlarında etkili oldu. Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, yılı 4 bin 313 dolardan tamamladı. Altının onsu geçen yıl yatırımcısına yüzde 64,2 kazandırırken, 1979'dan sonraki en yüksek yıllık artışını kaydetti. Altının onsu 1979 yılında yüzde 126,5 kazandırmıştı.



