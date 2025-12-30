Altının gramı 6 bin 23 liradan işlem görüyor

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışından yüzde 4,3 azalışla 5 bin 981 liradan tamamladı. Güne toparlanma eğiliminde başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 6 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor. Dün yüzde 4,4 düşüşle 4 bin 334 dolarda kapanan altının onsu, yeni işlem gününde ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 365 dolarda alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle artan güvenli liman talebi sonucu bugün yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a Fed binasının renovasyon projesiyle ilgili "ağır ihmal" gerekçesiyle dava açmayı düşündüklerini belirterek, Powell'ın yerine geçecek ismi ise ocak ayında açıklamayı planladıklarını ifade etti.

Analistler, bu gelişmenin Fed'in bağımsızlığının zedelenebileceğine ilişkin kaygıları artırdığına dikkati çekti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed FOMC toplantı tutanakları ve ABD'de konut fiyat endeksinin takip edileceğini belirtti.











