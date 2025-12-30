Örnek dairelerde kalite ve konfor önde

Yeni Şafak, İstanbul Başakşehir’e bağlı Kayaşehir’deki sosyal tesis içerisinde yer alan örnek daireleri yerinde inceledi. Depreme dayanıklı tünel kalıp sistemiyle yapılan konutların ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandığı görüldü. Kayaşehir’deki örnek dairelerde; ebeveyn banyolu 2+1 daireler 74 metrekare, Amerikan mutfaklı 2+1 daireler 60 metrekare, 1+1 daireler ise 49 metrekare olarak planlandı. Kaliteli malzemelerle tasarlanan tüm dairelerde balkon bulunurken, ebeveyn banyosu, çamaşır ve kurutma alanı gibi detaylar dikkat çekti.

Uzun boy camlarla tasarlanan daireler gün ışığından maksimum düzeyde faydalanıyor. Site içerisinde otopark, çocuk oyun alanları ve çardaklar yer alıyor. Daireleri birlikte gezdiğimiz Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği ve TÜGEM Üyesi Olcay Sevim, sosyal konut projesinin halk evleri, sosyal alanlar, kreşler ve camilerle birlikte planlandığını söyledi. Teslimatların Mart 2027 itibarıyla yapılacağını anımsatan Sevim, hazırlık sürecinin ise çok önceden başlatıldığını vurguladı. Sevim, “Şubat 2024'te valiliklere gönderilen yazılarla alanlar tespit edildi, altyapı ve ulaşım çalışmaları devreye alındı” dedi. Projedeki 240 ay vade seçeneğinin önemli bir avantaj sunduğunu ifade eden Sevim, taksitlerin ulaşılabilir olduğunu dile getirdi. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olacak.