“İmalatı güçlendirmek için CNC’ye yerli yatırım şart”

Reis Makina’yı da bünyesinde bulunduran Topçu Holding’in Genel Müdürü Başar Demircan, Türkiye’de CNC pazarında yaşanan daralmanın, imalat sektörünün genel görünümüne dair kritik sinyaller verdiğini söyledi. Demircan, CNC tezgahlarına yönelik talepteki düşüşün üretimdeki yavaşlamayı gözler önüne serdiğini vurgularken, bu alanda yerli üretim hamlesinin stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. Son dönemde CNC makine yatırımlarındaki gerilemenin dikkat çekici boyuta ulaştığını hatırlatan Demircan “CNC tezgahları tüm üretim süreçlerinin bel kemiği olarak tanımlanabilir. Buradaki talep daralması, üretimdeki yavaşlamanın açık göstergesi” dedi. CNC pazarında daralma yaşanmasına rağmen yatırımlarını sürdürdüklerini anlatan Demircan şöyle konuştu: “Biz CNC pazarına olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Türkiye ekonomisinin güçlenmesi, üretim gücünün artması ile mümkün. Türkiye’de CNC üretiminin güçlenmesi, ülkemize iktisadi faydalar sağlayacağı gibi stratejik açıdan avantajlar sağlar.”

1,5 milyar dolar Türkiye’de kalır

Türkiye’de takım tezgahları pazarının yaklaşık 1,5 milyar dolar büyüklükte olduğunu belirten Başar Demircan, sektörün önemli ölçüde ithalata bağımlı olduğuna dikkat çekti. Mevcuttaki yüksek hacmin büyük kısmının yabancı markalardan oluştuğunu hatırlatan Demircan, “Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu takım tezgahlarını ve çok daha fazlasını Türkiye’de üretebilirsek, yaklaşık 1,5 milyar dolar ülkemizde kalır. Bu kaynak başka sanayilerin güçlendirilmesine olanak sağlar” dedi. Demircan, CNC tezgahlarının yalnızca imalat sanayisinde değil, savunma teknolojilerinde de stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi ve şöyle devam etti: “CNC makineleri savunma sanayisinde kullanılan birçok kritik parçanın üretiminde görev alıyor. Bu nedenle CNC üretiminde dışa bağımlılık stratejik risk oluşturuyor. Belirli ürün gruplarında tedarik sıkıntısı yaşanması savunma sanayi için tehdit haline gelebilir.”

Yerli üretimle talebe yanıt veriyor

Topçu Holding çatısı altında CNC üretimine büyük önem verdiklerini ve yerli-milli üretim yaptıklarını dile getiren Başar Demircan, “CNC alanında iki markamız var. Revo markamız ile yüksek hassasiyetli CNC makinelerini Türkiye’de üretiyoruz. Bu faaliyetimizi sadece ticari bir yatırım olarak değil, aynı zamanda Türkiye için stratejik bir görev olarak da görüyoruz. Diğer markamız Ozco ise rekabet gücünü artıran yüksek teknolojili ürünleri ile sanayicilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Ozco’nun da geniş bir ürün yelpazesi var” şeklinde konuştu.











