Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 20 uzman yardımcısı alacak: Kimler başvurabilecek?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcısı pozisyonunda görevlendirmek üzere 20 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre en az 4 yıllık lisans eğitimi veren iktisat, kamu yönetimi, maliye, istatistik, sosyoloji veya endüstri mühendisliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun adaylar sınava katılabilecek.
Adayların, 2024 veya 2025'te gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) istenilen bölümler için en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 19 Ocak'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde (www.sbb.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar bu tarihten itibaren, 3 iş günü içinde, Başkanlığa bağlı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçeyle yazılı itirazlarını iletebilecek.
Sınavın 20 personelin istihdamını kapsayan nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.