Ekonomi İstanbulda iki hastane arasında İHA ile ilaç taşınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da iki hastane arasında İHA ile ilaç taşınacak

Gelecekte çok sayıda alanda kullanılması için çalışmaların yürütüldüğü insansız hava araçlarına yönelik bir özel hastane grubu ilk adımı attı. İstanbul'un aynı ilçesindeki iki hastane arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaç taşımı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA ile ilaç taşınması için NOTAM yayımlarken, test uçuşlarının önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
İHA ile ilaç taşınacak
Foto/arşiv

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), özel bir sağlık kuruluşunun Kadıköy'deki iki hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaç taşınması için NOTAM yayımladı.
SHGM tarafından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, özel bir hastane grubunun İstanbul Kadıköy'deki iki hastanesi arasında 27 Mayıs 2021-06 Haziran 2021 tarihleri arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hafif ilaç taşıması yapılabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla test uçuşlarının gerçekleştirileceği açıklandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından NOTAM yayınlanarak yapılacak faaliyet tüm hava sahası kullanıcılarına da duyuruldu.

SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı
DÜNYA
SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı

Dünyayı peşine takan Türk İHA ve SİHA'ları: Alım için sıraya girdiler
OYNAT 05:55
Dünyayı peşine takan Türk İHA ve SİHA'ları: Alım için sıraya girdiler
Türk savunma sanayinin ortaya çıkardığı İHA ve SİHA'lar tüm dünyanın ilgisini yakından çekerken, söz konusu hava araçlarının da sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin yanı sıra dört ülkenin aktif olarak kullandığı insansız silahlı ve silahsız hava araçları için çok sayıda ülke ise sıraya girmiş durumda. Savunmadaki Türkler programı 10 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenen insansız hava aracı pazarında Türkiye'nin serüvenini gündeme aldı.


Abone Ol Google News
Balık istifi göçmen kaçakçılığı

Balık istifi göçmen kaçakçılığı

​Ankara'da durdurulan üç minibüsten 36 düzensiz göçmen çıktı.
İHA ile ilaç taşınacak

İHA ile ilaç taşınacak

İstanbul'daki iki hastane arasında yapılacak.
Pekereyakalama kararı

Peker'e
yakalama kararı

​Koruma kararında FETÖ izi.
Taksim'de<br>büyük gün

Taksim'de
büyük gün

​Temeli 4 yıl önce atılan camide 2 bin 250 kişi ibadet edebilecek.
İrlanda'dan<br>İsrail'e şok

İrlanda'dan
İsrail'e şok

​“Fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk AB üyesi oldu.
Yemen’de BAE işgali

Yemen’de BAE işgali

Stratejik Mayyun adasını korsan şekilde askeri üsse dönüştürüyor.
CHP bütün darbelerin içinde

CHP bütün darbelerin içinde

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan CHP'nin darbelerdeki rolüne dikkat çekti.
Cumhur İttifakı’nı koruyacağız

Cumhur İttifakı’nı koruyacağız

​Bahçeli, il başkanları ve MYK toplantıları ardından konuştu.
Kazımi'den taviz yok

Kazımi'den taviz yok

​Haşdi Şabi'den darbe provası.
İslam karşıtlığı siyasi proje

İslam karşıtlığı siyasi proje

​Doç. Dr. Enes Bayraklı İslamofobiyi değerlendirdi.
Engellilere aşı başladı

Engellilere aşı başladı

Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 28 milyonu aştı.
EURO2020 öncesi ilk galibiyet

EURO2020 öncesi ilk galibiyet

​A Millilerimiz, Alanya'daki ilk hazırlık maçından galip ayrıldı.
Günün komedisi

Günün komedisi

​Burdurlu çiftçiyle Kanadalı paraşütçünün diyaloğu kırdı geçirdi.

​Bakan Koca'dan açıklama geldi.

Bombalı araçla saldırıyı polis engelledi.
Görevlerini bıraktılar

Görevlerini bıraktılar

Galatasaray'da Terim'in ekibinde olay gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.