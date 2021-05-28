İstanbul'da iki hastane arasında İHA ile ilaç taşınacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), özel bir sağlık kuruluşunun Kadıköy'deki iki hastanesi arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ilaç taşınması için NOTAM yayımladı.

SHGM tarafından konuyla ilgili resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, özel bir hastane grubunun İstanbul Kadıköy'deki iki hastanesi arasında 27 Mayıs 2021-06 Haziran 2021 tarihleri arasında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hafif ilaç taşıması yapılabilmesinin değerlendirilmesi amacıyla test uçuşlarının gerçekleştirileceği açıklandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından NOTAM yayınlanarak yapılacak faaliyet tüm hava sahası kullanıcılarına da duyuruldu.

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OYNAT 05:55 Dünyayı peşine takan Türk İHA ve SİHA'ları: Alım için sıraya girdiler Türk savunma sanayinin ortaya çıkardığı İHA ve SİHA'lar tüm dünyanın ilgisini yakından çekerken, söz konusu hava araçlarının da sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'nin yanı sıra dört ülkenin aktif olarak kullandığı insansız silahlı ve silahsız hava araçları için çok sayıda ülke ise sıraya girmiş durumda. Savunmadaki Türkler programı 10 yıl içerisinde 100 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenen insansız hava aracı pazarında Türkiye'nin serüvenini gündeme aldı. BiP'te paylaş

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