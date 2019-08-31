Ekonomi İhracat planı memnun etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat planı memnun etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan İhracat Ana Planı ihracatçıları memnun etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir ihracata ilişkin bir master plan açıklanıyor. İhracat Ana Planı, önemli bir yol haritası olacak. Bunun altını dolduracak olan bizler, yani ticaretin saha neferleridir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı"na ilişkin değerlendirmelerde bulunan ihracatçılar, plandan memnun olduklarını, önümüzdeki süreçte Plan'ın ihracata pozitif etkilerinin daha net görüleceğini bildirdiler. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir ihracata ilişkin bir master plan açıklandığını anımsatarak, bu çalışmanın son derece önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

İsmail Gülle

2020'YE PLAN ETKİSİ OLACAK

Bakanlıkla istişare halinde olduklarını belirten, planın içinde olan başlıkların, ihracata önemli etkileri olacağına dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti: "Rakamlara yansımasında çok kısa zaman içinde bir etki bekleyemeyiz ama biz zaten şu ana kadar 1 ay hariç rekor açıklayarak geldik, bu ay da aynısını devam ettireceğiz. İhracat ailesine geniş bir katılım var, zaten ihracat ailesinin yeni pazarlara girme konusunda istekli ve ciddi çalışması var. Planda en önemli başlıklardan biri finansman. Eximbank ve diğer finansman kuruluşlarının destekleri ile, koyulan hedeflere gitmek için plan, önemli bir yol haritası olacak. Her sektörün beklentisi ve bakışı başka. Plan genel çatıyı oluşturuyor. Bizim bundan sonra yapmamız gereken makro yapıyı, mikroya indirerek, ihracatçılarımızı bunun içinde şekillendirmek. Planın etkisini belki bu sene sonunda değil ama, önümüzdeki süreç içinde mutlaka göreceğiz. Bu açıklanan bir yol haritası, bunun altını dolduracak olan bizler, yani ticaretin saha neferleridir."

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AKILLI PLATFORM GELİYOR

Adil Pelister
  • Akıllı İhracat Platformu'nun kurulacağını ve KOBİ'lere verilen desteğin artırılacağını hatırlatan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün stratejik önemine işaret etti. Pelister, Türkiye'nin büyümesinde önemli rolü olan ihracatta kimya sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak bu büyümeye önemli katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti: "Bizim hızlı bir şekilde bütün sektörlerde bu yüksek teknolojiyi yakalamamız gerekiyor. Dijital ticaret türevlerini geliştirmemiz gerekiyor. E-ticaret ve blok zincir uygulamalarını derinleştirmemiz gerekiyor. Bu ana plan çerçevesinde 17 küresel hedef pazar seçtik. Bu pazarlara daha derinlikli olarak girmeyi hedeflediğimiz 5 ana sektörümüz var. Kimya, makine, elektrik, otomotiv ve gıda. Kimya sektöründe hammadde bağımlılığımızı azaltmak için sektörümüze yönelik ülkemize doğrudan yatırımcı çekmemiz gerekiyor. İhtisaslaşmış serbest bölgeler oluşturmamız gerekiyor. Bu yeni akımı tamamen dijital değişime odaklı ve teknolojik açıdan son derece gelişmiş olarak dizayn etmeliyiz. Kurulması planlanan akıllı ihracat platformu çok zekice kurgulanmış."

DEİK TÜM AĞI AÇTI

  • Nail Olpak
  • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da, “İhracat Ana Planına Destek Paketi kapsamında DEİK aidatında ilk yıl için yüzde 60’lık bir indirim yaptık. Toplam aidatın yüzde 40’ını ödeyerek bize üye olabilecekler. İş konseylerinin kendi faaliyetleri için topladığı farklı aidat meblağı var. Oradaki aidat miktarında ise yüzde 20’lik bir indirim sağladık. Üye olacak yeni firmalar 146 iş konseyi ile Güney Afrika’dan Ukrayna’ya, ABD’den Japonya’ya, İngiltere’ye kadar giden ağın içerisinde yer alacaklar. Orta vadede üye sayılarımızı 3 katına, sonrasında 5 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirdiğimizde dış ticaretimize orta ve uzun vade yüzde 20 ila 30’luk bir artışa katkı sağlayacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İhracatta 17 ülke 5 sektör
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İhracatta 17 ülke 5 sektör
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