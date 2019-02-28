Ekonomi İhracat yüzde 59 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat yüzde 5.9 arttı

İhracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında yüzde 57,8 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 84'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Dış ticaret rakamları açıklandı.
Dış ticaret rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat 2019 yılı Ocak ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı yüzde 72,5 azaldı

Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalarak 2 milyar 503 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ocak ayında yüzde 57,8 iken, 2019 Ocak ayında yüzde 84'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,4, ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6 arttı, ithalat yüzde 27,1 azaldı.

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