Ekonomi İhracata teşvik dopingi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracata teşvik dopingi

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Yasemin Asan Yeni Şafak
İhracata teşvik dopingi
DAC Danışmanlık ve İş Geliştirme Şirketi danışmanlık hizmeti veriyor.

Türkiye’de ilk defa ihracatçı firmalara ‘ihracat departman hizmeti’ veren DAC Danışmanlık ve İş Geliştirme Şirketi kurucusu Çağatay Ekinci, Ukrayna savaşı ile Çin’in yeniden kısmi kapanmaya gitmesinin Türkiye’ye olan ilgiyi artırdığına dikkat çekti. Teşvik belgelerinin devreye girmesiyle sanayi şirketlerinin ihracatta vites yükseltmeye başladığını vurgulayan Ekinci, “Ülkemizi korumak için sadece sınırlarımızı korumak yetmeyebiliyor. Yani ülke ekonomisinin temel taşlarını oluşturan işletmeler ve kurumlar üretmek, satmak, kazanmak, ayakta kalmak, rekabet ederek mücadele etmek zorunda” dedi.

Çağatay Ekinci
Çağatay Ekinci

FIRSATI DEĞERLENDİRELİM

Türkiye’nin elinde büyük bir fırsat olduğunu ve bunu ihracatta iyi kullanması gerektiğini söyleyen Ekinci, “Özellikle son döneme baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı sebebi ile Türkiye’nin stratejik konumu büyük önem kazanıyor. Tüm ihracat süreçleri Türkiye üzerinden yürütülüyor. Özellikle Çin’in pandemi nedeniyle yaşadığı etki ve tekrar kısmi kapanmaya gitmesi Türkiye’ye olan ilgiyi bir hayli artırdı. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor” diye konuştu. İhracatta artışın devam edeceğini kaydeden Ekinci, “Sanayi sektörü diğer sektörlerde de olduğu gibi pandemi kısıtlamalarıyla birlikte oldukça gerilemişti. Özellikle teşvik belgelerinin devreye girmesiyle sanayi şirketleri ihracatta vites yükseltmeye başladı” dedi.

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