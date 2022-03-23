İhracatçı KOBİ’ye finansman imkanı

İhracat yapanların, finansmana erişim imkanlarını genişletmek için Türk Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) ortaklığıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE A.Ş.), 1 Mart’ta faaliyete geçti. İGE A.Ş.’nin ilk destek paketi ise KOBİ niteliğindeki ihracatçıların elini güçlendirecek. Devreye alınan ‘Özkaynak Destek Paketi’ teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan KOBİ niteliğindeki ihracatçılara, öz kaynaklarından verilecek kefaletler yoluyla Eximbank tarafından kredi kullandırılmasının sağlanması için hazırlandı.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 31 MAYIS

Paketle, toplam 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturulması hedefleniyor. İhracatçılar, 31 Mayıs’a kadar imkan için başvuru yapabilecek. Pakette kredi üst limiti 10 milyon lira olarak belirlenirken ürün vadesi de azami 12 ay olacak. Kredi, nakit Türk lirası ya da yabancı para türünde verilebilecek. Destek paketinden yararlanmak için bin liralık başvuru ücreti belirlenirken, 6 aya kadar yüzde 0.5, üstü için yüzde 1 kefalet komisyonu uygulanacak. Pakete başvurular da Eximbank aracılığıyla yapılacak.

DİJİTALLEŞME KOBİ’NİN GÜCÜNÜ ARTIRDI

Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 37’si KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyor. Dijitalleşme ile birlikte ihracat kapasitelerini artıran KOBİ’ler, artık çok daha rahat bir şekilde dünyaya açılarak, alternatif pazarlara erişebiliyor. Aynı zamanda, dijital pazaryerleri de KOBİ’lerin ihracata açılma sürecini hızlandırıyor. KOBİ ölçeğindeki firmalar tarafından 2021 yılında 80 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Artan erişim imkanıyla birlikte KOBİ’lerin ihracatının önümüzdeki yıllarda da ihracatını hızla artırması bekleniyor.

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Teminat sorununa çözüm getirildi

Teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların, krediye erişimlerini kefalet suretiyle sağlamak üzere kurulan İGE A.Ş., Türkiye’nin ihracat hedeflerine hızla ulaşmasında büyük rol oynayacak. İhracatçılar artık kredi almak için gayrimenkulünü, fabrikasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak.

EKONOMİ 15 bin firma ihracata başladı