Ekonomi İhracatçılar Ana Plandan memnun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçılar 'Ana Plan'dan memnun

İhracatçılar 'Ana Plan'dan memnun

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "İhracat Ana Planı, önemli bir yol haritası olacak. Plan genel çatıyı oluşturuyor. Bizim bundan sonra yapmamız gereken makro yapıyı, mikroya indirerek, ihracatçılarımızı bunun içinde şekillendirmek. Planın etkisini belki bu sene sonunda değil ama, önümüzdeki süreç içinde mutlaka göreceğiz. Bu açıklanan bir yol haritası, bunun altını dolduracak olan bizler, yani ticaretin saha neferleridir" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir ihracata ilişkin bir master plan açıklandı.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir ihracata ilişkin bir master plan açıklandı.

Dün İstanbul'da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat Ana Planı"na ilişkin değerlendirmelerde bulunan ihracatçılar, plandan memnun olduklarını, önümüzdeki süreçte Plan'ın ihracata pozitif etkilerinin daha net görüleceğini bildirdiler.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı Gülle, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir ihracata ilişkin bir master plan açıklandığını anımsatarak, bu çalışmanın son derece önemli ve anlamlı olduğunu dile getirdi.

Bakanlıkla istişare halinde olduklarını belirten, planın içinde olan başlıkların, ihracata önemli etkileri olacağına dikkati çeken Gülle, şunları kaydetti:

"Rakamlara yansımasında çok kısa zaman içinde bir etki bekleyemeyiz ama biz zaten şu ana kadar 1 ay hariç rekor açıklayarak geldik, bu ay da aynısını devam ettireceğiz. İhracat ailesine geniş bir katılım var, zaten ihracat ailesinin yeni pazarlara girme konusunda istekli ve ciddi çalışması var. Planda en önemli başlıklardan biri finansman. Eximbank ve diğer finansman kuruluşlarının destekleri ile, koyulan hedeflere gitmek için plan, önemli bir yol haritası olacak.

Her sektörün beklentisi ve bakışı başka. Plan genel çatıyı oluşturuyor. Bizim bundan sonra yapmamız gereken makro yapıyı, mikroya indirerek, ihracatçılarımızı bunun içinde şekillendirmek. Planın etkisini belki bu sene sonunda değil ama, önümüzdeki süreç içinde mutlaka göreceğiz. Bu açıklanan bir yol haritası, bunun altını dolduracak olan bizler, yani ticaretin saha neferleridir."

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"Ticaret savaşlarının altında yatan ana unsur, yüksek teknolojiye sahip olmak"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, planda 17 hedef ülkenin yanı sıra aralarında kimya sektörünün de bulunduğu 5 sektörün belirlendiğini anımsattı.

"Akıllı İhracat Platformu"nun kurulacağını ve KOBİ'lere verilen desteğin artırılacağını hatırlatan Pelister, kimya sektörünün stratejik önemine işaret etti.

Pelister, Türkiye'nin büyümesinde önemli rolü olan ihracatta kimya sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak bu büyümeye önemli katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın bahsettiği gibi, küresel dünyada ticaret savaşlarının altında yatan ana unsur, yüksek teknolojiye sahip olmak ve bu doğrultuda dünya ekonomisine yön vermek. Bizim hızlı bir şekilde bütün sektörlerde bu yüksek teknolojiyi yakalamamız gerekiyor. Yani var olan Endüstri 4.0'ı Endüstri 5.0'a yükseltebilen kazanacak. Daha kalifiye iş gücüne ihtiyacımız olacak ve bu noktada daha nitelikli eğitim sistemine ihtiyacımız var. Dijital ticaret türevlerini geliştirmemiz gerekiyor. E-ticaret ve blok zincir uygulamalarını derinleştirmemiz gerekiyor. Bu ana plan çerçevesinde 17 küresel hedef pazar seçtik.

Bu pazarlara daha derinlikli olarak girmeyi hedeflediğimiz 5 ana sektörümüz var. Kimya, makine, elektrik, otomotiv ve gıda. Kimya sektöründe hammadde bağımlılığımızı azaltmak için sektörümüze yönelik ülkemize doğrudan yatırımcı çekmemiz gerekiyor. İhtisaslaşmış serbest bölgeler oluşturmamız gerekiyor. Bu yeni akımı tamamen dijital değişime odaklı ve teknolojik açıdan son derece gelişmiş olarak dizayn etmeliyiz.
Kurulması planlanan akıllı ihracat platformu çok zekice kurgulanmış."

İKMİB olarak planda da çalışılan değişime gerekli her türlü desteği vereceklerini dile getiren Adil Pelister, Ticaret Bakanlığının her türlü desteğinin çok önemli olduğunu aktardı.

Pelister, "Bu desteklerin mümkün olduğunca kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Yeni ana plan verimlilik ve inovatif yüksek teknoloji hedefleri üzerine bina edilmeye çalışılıyor. Bizler de sektör temsilcileri olarak dijital değişimin destekçisiyiz. Ülkemizin 2019 yılı için belirlenen 200 milyar dolarlık ihracat hedefleri doğrultusunda, kimya sektörümüzün de ihracatını yüzde 15 artırarak 20 milyar dolar seviyelerine yükseltmek için İKMİB olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İhracat ana planımızın tüm iş dünyamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

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