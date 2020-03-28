Ekonomi İhracatçılardan stok yapan vatandaşlara paniğe gerek yok mesajı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracatçılardan stok yapan vatandaşlara 'paniğe gerek yok' mesajı

Koronavirüs nedeniyle evlerde yapılan stoklara ilişkin konuşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bahar "Türkiye üreten bir ülke, sahip olduğu imkanlarla kendi kendine yetebilen, hatta fazlasını ihraç eden bir ülke. Gerekli ürünler elimizde mevcut. Paniğe gerek yok." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ürün stoklamanın yersiz olduğunu belirterek, "Türkiye üreten bir ülke, sahip olduğu imkanlarla kendi kendine yetebilen, hatta fazlasını ihraç eden bir ülke. Gerekli ürünler elimizde mevcut. Paniğe gerek yok." dedi.

Bahar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracatında yaş sebze ve meyve sektörünün önemli bir yere sahip olduğunu, Antalya, Isparta ve Burdur üçgeninden yapılan ihracatın büyük bölümünü bu ürünlerin oluşturduğunu dile getirdi.

ANADOLU KİMSEYİ AÇ BIRAKMAZ

Kovid-19 salgını nedeniyle insanların panik halinde marketlere akın ettiğini ve zaman zaman ilginç görüntülerin yaşandığını söyleyen Bahar, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın kesinlikle marketlerde yoğunluk oluşturmasına gerek yok. İç ve dış pazara yetecek ürüne sahibiz. Paniğe gerek yok. Ürün stoklanması yersiz. Çünkü her türlü imkan var. Türkiye üreten bir ülke, sahip olduğu imkanlarla kendi kendine yetebilen hatta fazlasını ihraç eden bir ülke. Gerekli ürünler elimizde mevcut. Endişeye kapılacak ya da çekinmemiz gereken ekstra bir durum yok. Anadolu bugüne kadar kimseyi aç bırakmadı, bundan sonra da bırakmaz."

HEM İÇ HEM DE DIŞ TALEPLERİ KARŞILIYORUZ

Anadolu topraklarında yetişen ürünlerin hem iç piyasada hem de yurt dışında yetecek miktarda olduğunu vurgulayan Bahar, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ihracatının Kovid-19 nedeniyle artış gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin bu yıl 1 Ocak-19 Mart dönemindeki yaş sebze ve meyve ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6'lık artışla 581 milyon dolara ulaştığını dile getiren Bahar, bu dönemde 85 ülkeye 956 bin ton yaş sebze ve meyve satıldığını söyledi.

Avrupa'da üretici konumundaki ülkelerin koronavirüs nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Bahar, şunları kaydetti:

"Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla İspanya ve İtalya etkilendi, ikisi de üretici ülke. İnsanlar iş yerlerine, seralarına gidemiyorlar. Bir de bunlar büyük işletmeler, çok kişi çalışıyor, bu nedenle de tamamen uzaklaştılar ama Türk modelimizdeki işletmeler aile şirketleri. Abi kardeş, karı koca 3 dönüm serası var, burada çalışıyor. Bu bir dönem dezavantaj gibi gözükürken bugün farkına vardık ki hijyenik ve ideal bir sistem. Şimdi bu küçük işletmeler, hem iç piyasanın hem de yurt dışındaki pazarımızın taleplerini karşılıyor."

  • İhracat yaptıkları ülkelerde alınan tedbirleri, uygulamaları ve salgının hangi noktaya geldiğini online olarak görebilecekleri bir aplikasyon hazırladıklarına dikkati çeken Bahar, buna, yakın zamanda uçuşlarla ilgili bilgilerin de ekleneceğini ifade etti.

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