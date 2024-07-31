İhracatçıya yeşil sorumluluk projesi

Avrupa Birliği (AB) ile ticaretin sürdürülebilir hale gelmesi ve yeşil dönüşümden ihracatçıların etkilenmemesi için hazırlanan yol haritası 'Responsible Programı' Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından tanıtıldı. İhracatın Yeşil Mutabakat nedeniyle sekteye uğramaması ve ihracatın gelecek dönemde daha arttırılması için hazırlanan yol haritasında ihracatçılara verilecek destekler de sektör temsilcileri ile paylaşıldı. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu çalışmalarının başlamadığının altını çizen Bolat, bu çalışmaların en önemli gündemlerden birisinin AB’nin ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat'a uyum süreci olduğunu söyledi.

PROGRAM İHRACATÇILARA YOL GÖSTERECEK

Bolat, "1 Ocak 2026’da tarihinde AB ithalatta sınırda karbon vergisini başlatacak ve sanayilerimizin bu sürece uyumu en önemli gündem başlıklarımızdan biri. Bu nedenle 'Responsible' yani sorumluluk programı ortaya koyuldu" diye konuştu. Responsible Programı adı altında uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile esas amaçlarının, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçı şirketlere yol göstermek olduğunu söyleyen Bolat, "Responsible Programı ile şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmeti giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve 10 milyon TL'ye kadar Ticaret Bakanlığımızca desteklenecek" dedi.

3 AŞAMALI KAPSAMLI PROJE

Bakan Bolat süreçle ilgili şu bilgileri verdi: " Birinci aşamayı oluşturan Faz 1'de sektör bazında belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri ve parametreleri çerçevesinde firmanın mevcut durum analizi yapılacaktır. İkinci aşamayı oluşturan Faz 2'de sürdürülebilirlik yol haritasının proje bazında uygulamaya geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı desteklenecektir. Üçüncü aşama olan Faz 3'te ise hayata geçen projelerin danışmanlığı desteklenecek ve böylelikle ihracatımızın ve ihracatçımızın kat ettiği yol takip edilecek."

HIZLI ADAPTASYON ÖNEMLİ

Bakan Bolat, "AB tarafından Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) kapsamında belirlenen sektörler demir-çelik, gübre, çimento, alüminyum, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve hazır giyim sektörlerimizdir. Bu sektörleri hızlı bir şekilde sınırda karbon düzenlemesine adaptasyonlarını sağlamamız gerekmektedir. Çünkü bu 6 sektörden yaptığımız ihracatımız, AB’ye yaptığımız ihracatın payı yüzde 49 yani yarısı kadardır. Yeni düzenlemelere ne kadar hızlı uyum sağlarsak bizim ihracatçımız o kadar az etkilenecek" dedi.







