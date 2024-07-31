|
Ekonomi

İhracatçıya yeşil sorumluluk projesi

İhracatın artırılması ve AB standartlarına göre üretimi kolaylaştıracak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ‘Responsible Programı tanıtıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu kapsamda ihracatçılara AB Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecinde 10 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını söyledi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:40 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ömer Bolat.
Ömer Bolat.

Avrupa Birliği (AB) ile ticaretin sürdürülebilir hale gelmesi ve yeşil dönüşümden ihracatçıların etkilenmemesi için hazırlanan yol haritası 'Responsible Programı' Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından tanıtıldı. İhracatın Yeşil Mutabakat nedeniyle sekteye uğramaması ve ihracatın gelecek dönemde daha arttırılması için hazırlanan yol haritasında ihracatçılara verilecek destekler de sektör temsilcileri ile paylaşıldı. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin modernizasyonu çalışmalarının başlamadığının altını çizen Bolat, bu çalışmaların en önemli gündemlerden birisinin AB’nin ortaya koyduğu Yeşil Mutabakat'a uyum süreci olduğunu söyledi.

PROGRAM İHRACATÇILARA YOL GÖSTERECEK

Bolat, "1 Ocak 2026’da tarihinde AB ithalatta sınırda karbon vergisini başlatacak ve sanayilerimizin bu sürece uyumu en önemli gündem başlıklarımızdan biri. Bu nedenle 'Responsible' yani sorumluluk programı ortaya koyuldu" diye konuştu. Responsible Programı adı altında uygulanacak Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile esas amaçlarının, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçı şirketlere yol göstermek olduğunu söyleyen Bolat, "Responsible Programı ile şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmeti giderleri 5 yıl süresince yüzde 50 oranında ve 10 milyon TL'ye kadar Ticaret Bakanlığımızca desteklenecek" dedi.

3 AŞAMALI KAPSAMLI PROJE

Bakan Bolat süreçle ilgili şu bilgileri verdi: " Birinci aşamayı oluşturan Faz 1'de sektör bazında belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri ve parametreleri çerçevesinde firmanın mevcut durum analizi yapılacaktır. İkinci aşamayı oluşturan Faz 2'de sürdürülebilirlik yol haritasının proje bazında uygulamaya geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı desteklenecektir. Üçüncü aşama olan Faz 3'te ise hayata geçen projelerin danışmanlığı desteklenecek ve böylelikle ihracatımızın ve ihracatçımızın kat ettiği yol takip edilecek."

HIZLI ADAPTASYON ÖNEMLİ

Bakan Bolat, "AB tarafından Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) kapsamında belirlenen sektörler demir-çelik, gübre, çimento, alüminyum, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve hazır giyim sektörlerimizdir. Bu sektörleri hızlı bir şekilde sınırda karbon düzenlemesine adaptasyonlarını sağlamamız gerekmektedir. Çünkü bu 6 sektörden yaptığımız ihracatımız, AB’ye yaptığımız ihracatın payı yüzde 49 yani yarısı kadardır. Yeni düzenlemelere ne kadar hızlı uyum sağlarsak bizim ihracatçımız o kadar az etkilenecek" dedi.



#İhracat
#Ticaret
#Ömer Bolat
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?