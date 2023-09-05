İhracatta rekora devam

Ağustos ayında ihracat yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolara çıktı. Böylelikle en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatın dayanıklı seyrini sürdürdüğünü belirtti. Sosyal medya hesabından ihracat rakamlarına ilişkin açıklama yapan Bakan Bolat, “Ticaret Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde; ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme, ticaret diplomasimizi güçlendirme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

166 ÜLKEYE YEREL PARA İLE ÜRÜN SATTIK

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Lirası’yla gerçekleştirilen ithalattaki artış oranına dikkat çekildi. Ocak-ağustos döneminde Türk Lirası ile ithalat yüzde 150,8 artarak 361 milyar 585 milyon lira oldu. Türk Lirası ile yapılan ihracat ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,8 arttı. 9 bin 698 firma 166 ülkeye Türk Lirası ile ihracat yaptı. Dış ticaret açığı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 27,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 azalarak 8 milyar 875 milyon dolar oldu. Altın hariç tutulduğunda ise dış ticaret açığı, temmuz ayına göre yüzde 41,9, 2022 yılının ağustos ayına göre yüzde 37,1 geriledi.

8 AYLIK PERFORMANS GÜCÜ KORUNDU

En fazla ihracat yapılan ülkeler 1,8 milyar dolar ile Almanya, 1,3 milyar dolar ile ABD, 1,1 milyar dolar ile Irak oldu. Ticaret Bakanlığı açıklamasında, ağustos ayı ihracatıyla önemli sektörlerde 8 aylık performans gücünün korunduğu ifade edilerek, "Ocak-ağustos döneminde ihracatımız 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketine rağmen, dünya ekonomisinde durgun bir seyir izleyen üretim ile ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen geçtiğimiz yılki seviyesine yakın 164 milyar 907 milyon dolar oldu. Ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık ihracat ise yüzde 1,2 oranında artış ile 253 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşti" denildi.

G20 ÜLKELERİ ARASINDA İKİNCİ KONUMDAYIZ

Türkiye’nin G20 içinde ikinci çeyrekte mal ihracatını artıran 3 ülkeden biri olduğu, yüzde 2,3 artışla Fransa’nın ardından ikinci konumda olduğu aktarıldı. İlk sekiz ayda, motorlu kara taşıtları ihracatı yüzde 19,4 artarak 19 milyar 890 milyon dolar, kazan ve makine ihracatı yüzde 16,1 artarak 16 milyar 571 milyon dolar, elektrikli makine ve cihaz ihracatı ise yüzde 16,9 artarak 9 milyar 983 milyon dolar oldu. 2022 yılında yüzde 36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın 8 ayında yüzde 40,6’a yükseldi.

Mustafa Gültepe

Kilogram birim değerde %10 artış var

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 2,7 milyar dolarla zirvedeki yerini korudu. Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi. Kilogram başına birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1,41 dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yıl sonu hedefleri açısından kritik aylardan biri olan ağustosu rekorla kapattıklarını bildirdi. Gültepe, şu bilgileri verdi: “36 ilimiz ihracatını artırırken en çok ihracat yapan ilk beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep oldu. Ağustosta bin 472 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Parite farkı geçen ay ihracatımıza 715 milyon dolar katkı yaptı. Son 5 aydaki parite katkısı ise 2,2 milyar dolara ulaştı. Kazakistan, Norveç ve Somali’nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye ihracat rekoru kırdık.”







