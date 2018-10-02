İhracatta rekorlar yılı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eylül ayı ihracat verilerini Antalya'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre; eylülde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 14,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar en yüksek ihracat gerçekleştirilen eylül ayı olarak kayıtlara geçti. Eylül ayında ayrıca ihracatta son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. Açıklanan verilere göre ilk 9 ayda ihracat yüzde 7 artışla 123 milyar 110 milyon dolar oldu. Türkiye’nin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 7,6 artışla 165 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

SON 13 YILIN EN HIZLI ARTIŞI

İhracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Böylece tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına imza attık. Son 13 ayın en hızlı ihracat artışını da gerçekleştirdik. 2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçiyor. Haziran ve ağustos ayları haricinde her ayı rekorla kapattık. Eylül ayında da bu başarıyı devam ettirerek yüzümüzü güldüren ihracatçılarımızı kutluyorum. Ayrıca eylül ayı rakamlarına baktığımızda yeni pazarlara girişte başarılarımızın gün yüzüne çıkmaya başladığını da ülkeler bazındaki artışla görüyoruz” dedi.

OTOMOTİV YİNE BİRİNCİLİĞİ GÖĞÜSLEDİ

2017 yılının eylül ayında 8,5 milyon ton olan ihracat miktarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 30 artışla 11,2 milyon tona yükseldi. Bu eylül ayı şimdiye kadar miktar bazında en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay oldu. Eylül ayında en fazla ihracatı yine otomotiv sektörü yaptı. Sektörün eylül ayı ihracatı, 2,6 milyar dolar olurken, otomotiv sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 arttı.

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ABD AMBARGOSUNA RAĞMEN ÇELİK

Otomotiv sektörünü, 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri takip etti. Eylül ayında en fazla ihracat artışı yaşayan sektörler ise yüzde 95 ile çelik; yüzde 65 ile kuru mevye mamülleri ve yüzde 53 ile diğer sanayi ürünleri grubu oldu.

ALMANYA TEMASLARI OLUMLU YANSIDI

Verilere göre, eylül ayında 172 ülke ve bölgeye ihracat artarken, en fazla ihracat yapılan ilk ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya oldu. Almanya'yı 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 825 milyon dolar ile İtalya ve 722 milyon dolar ile Irak izledi. Ülkeler bazında ihracatı değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracatımızda ilk sırada 1,4 milyar dolar ile Almanya bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Alman iş çevreleri ile temaslarının önümüzdeki dönem ticari ilişkilerimize de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi en büyük pazarımız olan Almanya ile ilişkilerimiz inşallah daha da kuvvetlenecek” diye konuştu. Ülke grubu bazında ihracata bakıldığında eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, AB'ye ihracat yüzde 24,7 artışla 7,3 milyar dolar oldu. AB’nin payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzakdoğu’ya ihracatta yüzde 100 artış ise dikkat çekti.

170 milyar dolar artık çok yakın

Türkiye’nin ihracatının eylül ayında yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaşarak rekor kırmasını değerlendiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin ihracat hamlesiyle yoluna devam ettiğini söyledi. Pekcan, “Önümüzde 3 ay kaldı. İhracat hedefimizi 170 milyar dolar olarak revize etmiştik, inşallah gerçekleştireceğiz” diye konuştu. İhracatla gelişmeyi planladıklarını ve ihracat gelirini yükseltmek için teknoloji odaklı proje satışlarını artırmaya, daha fazla tasarım ve markalaşmaya gitmeye çalıştıklarını belirten Pekcan, geleceğin sektörlerine yatırım yapmak durumunda olduklarını söyledi. Pekcan, bakanlık olarak iç ticarette, dış ticarette ve gümrüklerde dijitalleşmeye önem verdiklerinin altını çizerek, mevzuatı da çağın gereklerine göre sadeleştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

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Dış ticaret açığı eylülde %3 azaldı

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, eylül ayında ihracat 14 milyar 476 milyon dolar, ithalat 16 milyar 368 milyon dolar oldu. Bakanlığın, eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre, dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 2,99 azaldı ve 30 milyar 844 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 76,85 düşüşle 1 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı da Eylül 2017’de yüzde 59,1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 88,4 olarak kaydedildi.

TOPLAM İHRACATIN %5,6’SI TL İLE

Kurdaki dalgalanmanın piyasalar üzerinde etki yarattığına değinen TİM Başkanı İsmail Gülle “Bu dönemde, Türk Lirası’nın uluslararası ticarette kullanımını arttırabilmemiz büyük önem taşıyor. 173 ülkede, toplam 5,1 milyar TL tutarında ihracat Türk Lirası ile yapıldı. Eylül ayı itibariyle, TL ile ihracatımız toplam ihracatın yüzde 5,6 sini oluşturdu” ifadelerini kullandı.

TRANSİT İHRACATI GÜNDEMDE

2018 ve 2019 büyüme rakamlarında net ihracatın katkısını daha net göreceğimizi ifade eden İsmail Gülle, küresel hacmi önemli miktarlara ulaşan transit ticaret konusunu da gündeme aldıklarını söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle, sözlerine şöyle devam etti: “Singapur’un, Hong Kong’un transit ticaret vasıtası ile ulaştıkları gelir düzeylerini hepimiz biliyoruz. Ülkemizdeki mevcut transit rejiminde, transit ticaretin ihracat tarafı ihracat rakamlarına eklenmiyor. Transit ticaret oldukça önemli bir ticaret usulü ve önemi daha da artacak. İlk etapta, transit ticaret istatistiklerinin ayrıca toplanması ve düzenli aralıklarla duyurulması için bir çalışma başlatmak üzere Ticaret Bakanlığımız ile irtibat halindeyiz. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında transit ticaretin önünün açılması ve ülkemize bıraktığı katma değerin artırılması için önerilerimiz olacak.”