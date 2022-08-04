İhracatta temmuz rekoru

Türkiye, ihracatta yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini, Konya Ticaret Odası’nda açıkladı. Bakan Muş’un verdiği bilgiye göre, 9 günlük bayram tatiline rağmen temmuz ayında ihracat yüzde 13.4 artarak 18.6 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşıldı.

7 AYDA 7’İNCİ REKOR

Türkiye yılın ilk 6 ayında olduğu gibi 7'inci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakaladı. 7'de 7 yaparak, rekorlar serisi sürdürüldü. Ayrıca son 23 ayın 21’inde de aylık ihracat rekorları kırıldı. Yılın ilk 7 ayında ihracat, yüzde 19.1 artışla 144 milyar dolara, son 12 aylık ihracat ise 248 milyar dolara yükseldi. Temmuz ayında ithalat ise yüzde 40,8 artarak 29,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,2 puan azalarak yüzde 78,9 oldu.

KİMYA SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Dış ticaret açığı geçen ay yüzde 144,5 artarak 10,6 milyar dolar oldu. 7 aylık ithalat da yüzde 40,7 artışla 206.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay 17 sektör ihracatını artırmayı başardı. Temmuzda en fazla ihracat yapan sektör yüzde 54’lük artış ve 2.9 milyar dolarla kimya oldu. Kimya sektörünü; 2.1 milyar dolarla otomotiv, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,6 milyar dolarla çelik ve 1 milyar dolarla elektrik-elektronik takip etti. Geçen ay 52 il ihracatını artırırken ihracat ailesi, Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırdı. Temmuz ayında en fazla ihracat 1.5 milyar dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 1.3 milyar dolarla ABD, 1.2 milyar dolarla Birleşik Krallık takip etti. Tutar bazında en fazla ihracatın artırıldığı ülke ise yüzde 75'lik artış ve 313 milyon dolarla Rusya oldu.

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Otomotiv satışlarını incelemeye aldık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyanın en büyük ekonomilerinin tökezlediği bir dönemde, IMF’nin Türkiye’nin büyüme tahminini artırdığını söyledi. Muş ayrıca, Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’ndaki Gong Töreni’ne de katıldı. Burada otomotiv satışlarıyla ilgili açıklama yapan Muş, “Otomotivde vatandaşların, özellikle bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerinin de afaki fiyat istediği yönünde iddia var. Bununla alakalı çalışmamız var. Bir bayi galeri ile iş birliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur. Atılacak adımlar yönetmelikte var. Hepsini inceliyoruz” dedi.

Parite yüzünden 7 milyar $ kaybettik

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, rekorun yıl bazında iş günü sayısının en az olduğu bir dönemde kaydedilmesinin önemli olduğunu söyledi. Gültepe, “Geldiğimiz noktada görüyoruz ki yıllık ihracat hedefimiz olan 250 milyar doları aşarak, 2022’de çok önemli bir eşiği ardımızda bırakacağız” dedi. Avro/dolar paritesinin ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Gültepe, “Parite, geçtiğimiz yıl 1,20 iken bu yıl 1,08’e düştü. Paritede yaşanan düşüşün temmuz ihracatına negatif etkisi 1,2 milyar dolar oldu. 7 aylık olumsuz etkisi 7 milyar dolar. Parite geçtiğimiz yılki seviyede kalsaydı bugün ihracatımız son 12 ayda 255 milyar doları aşacaktı” dedi.