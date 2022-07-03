​İhracatta yeni rekor: Hedefe erken ulaşacak

Türkiye, geçen sene yakaladığı ihracattaki başarıyı, bu yılın ilk altı ayında da sürdürüyor. İhracatımız, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,5’lik artışla 23,4 milyar dolar seviyesine çıkma başarısı gösterdi. Toplamdaki ihracat ise ilk 6 ayda yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. Bu rakamla beraber, tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşılarak, son 22 ayın 20’sinde aylık rekor kırılmış oldu

KİMYA SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Ekonominin büyümesi ve ticarette dünya devleri arasında yer almamız için çalışan ihracatçılar yeni bir rekora daha imza attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2022 Haziran ayı ihracat verilerini Erzurum'da açıkladı. Haziran ayında 20 sektör ihracatını artırdı. 3,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Kimya Sektörü ilk sırada yer alırken 2,7 milyar dolara ulaşan otomotiv ikinci, 2,3 milyar doları aşan çelik sektörü ise üçüncü oldu. 61 il ihracatını artırırken; ilk 3 il İstanbul, Kocaeli ve Bursa oldu.

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ÜRÜNLERİMİZ 215 ÜLKEYE ULAŞTI

Türk bayrağını 215 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracat ailesi, 160 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. Haziran ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke; 1,87 milyar dolarla Almanya, 1,55 milyar dolarla ABD ve 1,21 milyar dolarla Irak oldu. Bin 905 firma, bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katılırken, 20 sektör dış satımı artırdı.

RUSYA’YA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ

Öte yandan rakamlarda Rusya’ya olan dış satımdaki artış da dikkat çekti. Ukrayna savaşı ve sonrasında gelen yaptırımların etkisiyle bu ülkeye yönelik ihracat, Haziran 2021’de 417,3 milyon dolar iken 2022 Haziran’ında 790,3 milyon dolarak ulaştı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Rusya, Güney Kore, Arjantin ve Hindistan’ın da dahil olduğu 18 ülkeye ihracatta rekor seviyelere ulaştıklarını sözlerine ekledi.

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Mehmet Muş

İthalatın ana kalemi enerji

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Böylelikle 2022 yılının ilk 6 ayının tamamında, en yüksek aylık ihracat değerine ulaştık ve altıda altı yaptık. Yılın ilk 6 ayında ülkemiz toplamda 126 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi" dedi. Haziran ayı ithalatının ise 31,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Muş, "Enerji kalemi 8,1 milyar dolarlık payla bu ay da ithalatımızda önemli bir yer tutmuştur" ifadesini kullandı.

Mustafa Gültepe

Fırsatları değerlendiriyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu’nda seçilmesinin ardından ilk Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı’na katılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, yeni döneminin ilk ayında ihracat ailesinin tarihi bir rekora imza attığını belirterek, yılın ilk yarısında gelen ihracat rakamlarının Türk ihracatçısının karşısına çıkan tüm fırsatları değerlendirerek yoluna kararlılıkla devam ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Gültepe, "Yıl sonu ihracat hedefimiz olan 250 milyar dolara yılı tamamlamadan ulaşacağız” diye konuştu.