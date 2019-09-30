Ekonomi İki günde 60 binden fazla CV bırakıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İki günde 60 binden fazla CV bırakıldı

İŞKUR tarafından 25-26 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Sanal istihdam fuarına yaklaşık 152 bin kişi katılırken iş arayanlar, kurum ve kuruluşlara 60 bin 639 adet CV bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstihdam seferberliği kapsamında İŞKUR’un düzenlediği “İstihdam fuarları” dijitalde de organize diliyor. Sanal Fuar konseptiyle Türkiye genelinde hayata geçirilen “Sanal İstihdam Fuarı” ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Fuara online olarak katılan yaklaşık 152 bin katılımcı fuarda stant açan kurum ve kuruluşlara 60 bin 639 CV bıraktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt , "Bu yeni uygulamamızla Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda vatandaşımız, mesafe farkı olmadan istihdam fuarlarımıza katılım gösterdi. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz sanal fuarla istihdam hizmetlerine yeni bir anlayış getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçilerin yüzde 53’ü 25-34 yaş aralığında

Endless Fairs alt yapısı kullanılarak hayata geçirilen Sanal İstihdam Fuarına katılan ziyaretçilerin yüzde 53’ü 25-34, yüzde 21,6’sı 18-24, yüzde 13’ü ise 35-44 yaş aralığında.

Ayrıca Sanal İstihdam fuarına katılan ziyaretçilerin yüzde 83,6’sı mobil cihazlardan yüzde 15’i ise bilgisayardan erişim sağladı.

Şehirlere göre katılımcı dağılımında ziyaretçilerin yüzde 40’ı İstanbul’dan

Sanal İstihdam fuarının bir diğer dikkat çeken verisi ise katılımcıların şehir dağılımı. Ziyaretçilerin yüzde 40’ı İstanbul, yüzde 22’si Ankara, Yüzde 13,2’si ise İzmir’den fuarı görüntülemiş. Fuardaki toplam görüntüleme sayısı ise 408 bine ulaştı.

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