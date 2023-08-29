İkinci çeyrek büyüme beklenti anketi sonuçlandı

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,32 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 1,2 ile yüzde 5,3 aralığında yer aldı.